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Зеленского "застукали" в неожиданном месте (фото)

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Киев, Воскресенье 01 августа 2021 21:15
Зеленского "застукали" в неожиданном месте (фото) Фото: Владимир Зеленский (Sean Gallup/Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Владимир Зеленский был замечен сегодня, 1 августа, в киевском супермаркете в центре Киева. Президент Украины находился в магазине вместе со своим сыном и охранником.

Об этом рассказал житель Киева Константин Левошко на своей странице в Facebook.

Он также сфотографировал Зеленского.

Зеленского &quot;застукали&quot; в неожиданном месте (фото)

Владимира Зеленского заметили в супермаркете (фото: facebook.com/Constantine Levoshko)

По его словам, среди покупок президента он только заметил три бутылки вина. Левошко отметил, что появление президента в супермаркете не вызвало никакого ажиотажа, поскольку его никто не узнал. Никто к Зеленскому фотографироваться в этот раз не подходил.

Напомним, Владимир Зеленский наградил 12-летнюю девочку за спасение детей от наводнения, которое произошло 10 июля в Закарпатской области. В тот день река Черная Тиса вышла из берегов и сносила все на своем пути.

Когда началось наводнение, девочка была одна дома вместе с 7-летним братом. Когда вода начала прибывать к дому, она выключила дома все электричество, взяла Юрчика за руку и побежала к дому своей тети.

Там было еще четверо испуганных детей, а воды в доме - по колено. Девочка забрала детей, провела на второй этаж своего дома, где они ждали взрослых.

Ученице 7 класса Татьяне Тулайдан из села Стебний вручили медаль "За спасенную жизнь".

Мы также писали о том, что Зеленский в День отца показал детские фотографии с папой.

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Киев Владимир Зеленский
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