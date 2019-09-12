У Зеленського вирішили долю "євробляхерів": прийнято важливий закон

Власники "євроблях" в Україні можуть видихнути з полегшенням - Верховна Рада прийняла законопроект про відстрочення штрафів для автомобілів на європейській реєстрації.

Зазначимо, що законопроект, який збільшує строк, протягом якого власники "євроблях" можуть розмитнити свій автомобіль без застосування штрафів на 90 днів - з 270 до 360 днів, до Ради вніс сам президент Володимир Зеленський. Більше того, гарант визначив законопроект як невідкладний.

"Євробляхи" в Україні (фото: РБК-Україна)

На думку Зеленського, питання, пов'язані з розмитненням автомобілів на єврономерах, вимагають сьогодні додаткового комплексного вирішення з урахуванням позицій всіх верств населення і експертного середовища. Про це, каже президент, зокрема, свідчить і "громадська стурбованість відповідним питанням".

На що вплине прийняття закону

За словами фахівців, прийняття закону про відстрочку штрафів для "євробляхерів" сприятиме створенню правових передумов для розмитнення автомобілів на європейській реєстрації, раніше ввезених на митну територію України.

Крім того, це допоможе державі комплексно врегулювати питання і врахувати інтереси всіх верств населення при його вирішенні.

Ну і, звичайно ж, прийняття закону - ще один крок до дотримання митних правил при переміщенні транспортних засобів у митних режимах тимчасового ввезення та транзиту.

"Євробляхи" в Україні (фото: РБК-Україна)

Нагадаємо, що з 22 серпня вступила в силу норма про жорсткі штрафи для власників "євроблях" (відповідно до раніше прийнятого закону).

Згідно з документом, за перевищення від 10 до 20 діб водії повинні сплатити 17 тис. грн штрафу; від 20 до 30 діб - 85 тис. грн; за перевищення більш ніж на 30 діб - 170 тис. грн. Тепер у "євробляхерів" з'явилося трохи більше часу на врегулювання питань, пов'язаних з розмитненням своїх авто.

"Євробляхи" в Україні (фото: РБК-Україна)

Додамо також, що за попередніми даними, в Україні залишається понад 300 тис. машин на єврономерах, водіям яких "світять" штрафи до 170 тис. грн і навіть конфіскація транспортного засобу.