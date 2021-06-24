У Зеленського назвали заміну Мендель: що відомо про можливого нового спікера президента

Сергій Нікіфоров, за словами Подоляка, буде представлений на новій посаді незабаром, після узгодження деяких юридичних формальностей.

Зараз же він продовжує працювати ведучим новин на загальнонаціональному каналі "Україна 24". Також з осені 2020-го став вести ранкове шоу "Ранок чемпіонів".

Нікіфоров навчався на журналіста в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Журналіст Сергій Нікіфоров буде новим спікером президента України (фото: instagram.com/sergii.nykyforov)

Через деякий час після випуску влаштувався на канал К1 (у 2005 році), а вже через рік став працювати кореспондентом на каналі "24".

У 2006 і 2007 роках був журналістом Криворізького телеканалу "Рудана".

Сергій Нікіфоров (фото: instagram.com/sergii.nykyforov)

Після цього перевівся на "Перший національний", де працював кореспондентом з 2007 по 2011 роки.

Потім Нікіфоров перейшов працювати на європейський канал Euronews, де був у штабі каналу у французькому Ліоні.

Журналіст Сергій Нікіфоров (фото: instagram.com/sergii.nykyforov)

Судячи з розповідей журналіста в мережі та в інтерв'ю, він любить подорожувати, і нещодавно завдяки роботі відвідував різні куточки земної кулі: був у Норвегії, на Кубі, в Африці.

Сергій Нікіфоров в Норвегії (фото: facebook.com/sergii.nykyforov)

Нікіфоров разом з дружиною виховує дітей - близько двох місяців тому вдруге став татом.

Журналіст також захоплюється мотоциклами - в мережі можна побачити його красень байк "боббер" (ці кастоми стилізовані під серійні мотоцикли 1930-1950-х років).

Сергій Нікіфоров на улюбленому мотоциклі (фото: instagram.com/sergii.nykyforov)