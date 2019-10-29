Зеленського в Маріуполі зустрічали з банером "я не лох" і рожевою труною (фото)

Володимир Зеленський у Маріуполі перед виступом на інвестиційному форумі RE: think. Invest in Ukraine потрапив в неприємну ситуацію.

Так, на одній з центральних вулиць міста, на якій і розташований намет, де проходив захід, невідомі активісти розтягнули два зелених банера.

Коли Зеленський входив на локацію біля драмтеатру, він зміг бачити написи на банерах. На одному з них було написано: "Мені 42-й рік, я ж не лох, я президент цієї країни!". А на іншому був більш серйозний напис: "Після відведення гради долетять сюди!".

Зеленського в Маріуполі зустрічали з зеленими банерами "я не лох" (фото: 0629.com.ua)

Крім того, як повідомляє місцеве видання 0629.com.ua, на проспекті Миру звучала музика, поверх якої була накладена промова президента з згаданою вище цитатою.

Також на акцію біля драмтеатру була принесена рожева труна, на якій виднівся напис "Екологія".

Зеленського в Маріуполі зустрічали з рожевою труною (фото: 0629.com.ua)

Нагадаємо, фразу: "Мені 42-й рік, я ж не лох, я президент цієї країни!" Володимир Зеленський виголосив у прифронтовому Золотом на зустрічі з добровольцями.

Додамо, що біля місця, де проходить форум, зібралися люди і з іншими плакатами. Зокрема, місцеві жителі написали такі звернення до Зеленського: "Ми працюємо безкоштовно 4 роки", "Допоможіть", "Поверніть нашу зарплату", "Зупиніть свавілля на "Азовмаші" та інші.

Зеленського зустрічають в Маріуполі