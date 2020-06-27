Зеленський не зміг побороти шкідливу звичку: президента "спалили" його ж колеги

Президент України Володимир Зеленський так і не кинув погану звичку палити. Як з'ясувалося під час скандалу з керівництвом фракції "Слуги Народу", глава держави продовжує палити, проте перейшов з сигарет на їх електронний аналог.

В результаті скандалу в Миколаєві, коли журналісти зняли неформальне спілкування керівництва партії "Слуга народу" - Давида Арахамії та Олександра Корнієнка, з'ясувалося, що президент курить айкос. Запис цієї розмови був записаний на мікрофони журналістів. При цьому камери були вимкнені та політики думали, що мікрофони звук теж не пишуть.

Олександр Корнієнко, спеціально чи ні, проговорився про те, що Президент України курить електронні сигарети айкос. При чому, багато курить.

"Він [Зеленський] підстрибне, викурить всі айкоси", - говорив на відео Корнієнко.

Давид Арахамія та Олександр Корнієнко потрапили в скандал

Айкос (IQOS) - це електронна система нагрівання тютюну, розроблена компанією "Філіп Морріс", метою якої є зниження негативного впливу тютюнової продукції на організм. Айкос, як і інші системи електронного нагрівання тютюну, не є повністю безпечними.

Палити майбутній президент почав після того, як на початку 90-х вкрав у батька "Приму". З 16 років Володимир Олександрович є курцем. Разом з товаришем робив міцні цигарки, а в інституті став серйозним курцем. При цьому до початку куріння, Зеленський протягом 8 років активно займався спортом.

Сам президент вважає, що не останню роль у формуванні звички грала його творча діяльність. Протягом багатьох років Володимир Олександрович пив багато кави та викурював по дві пачки сигарет. Частенько вибігав на перекур навіть під час зйомок. При цьому на початку 2013 року мама майбутнього президента нарікала на його шкідливу звичку. Сам артист тоді зізнавався, що відмовитися від звички не може, тому що думає, коли курить. При цьому в кінці того ж року він поставив собі за мету увійти в новий рік некурящою людиною. До цього рішення його здорово мотивувала сім'я - Зеленський пообіцяв дружині та дітям, що відмовиться від сигарет.

Після цієї обіцянки артист все ще іноді курив, але дуже рідко. Але вже у 2016 році Володимир Зеленський, за його словами, остаточно відмовився від сигарет і активно зайнявся тайським боксом, пілатесом, бігом і плаванням. Він навіть створив спортивний блог "Зе кубики" і показав, як качає біцепси з білявим тренером. Повністю відмовитися від куріння Володимир Олександрович так і не зміг, але сигарети й справді не курить – тільки айкос.

Нагадаємо, що раніше Зеленський відреагував на скандал з Третьяковою та назвав її торпедою.

Раніше ми також писали, що українці оцінили перший рік президентства Зеленського.