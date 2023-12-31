Зеленский сказал, какой он, Новый год по-украински: "Не только поздравляем"

Владимир Зеленский описал украинский Новый год

В канун Нового 2024 года Владимир, как президент, решил обратиться к гражданам нашей страны с собственными размышлениями и выводами относительно Нового года. Он рассказал, что именно для нашего народа означает этот праздник и почему за последние 2 года они стали настолько особенными и важными для каждого из нас.

"Новый год по-украински - когда не только поздравляем, но и действуем. Не только желаем, но и делаем все, чтобы пожелания сбылись. Мы, украинцы, как никто, знаем, что лучше завтра не наступает само, потому что каждое свое завтра мы отстаиваем собственноручно", - отмечает президент.

"И потому наш новый год будет таким, каким мы его хотим и сделаем. Не только новогоднее, но и круглогодичное чудо - это все вы: решительные, ответственные, неравнодушные и действенные. Жизнь и силы людям, защищающим свободное и безопасное будущее - не не только по сути, но и по всему миру", - продолжает свои размышления Владимир.

Кстати, эти слова написаны под романтическим семейным фото с Еленой Зеленской, которая нежно обнимает Владимира сзади.

Владимир Зеленский сказал, каков украинский Новый год (фото: instagram.com/zelenskyy_official)