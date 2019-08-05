Зеленський розповів, коли зустрінеться з Путіним

Володимир Зеленський повідомив, коли може відбутися його зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним. Голова держави передбачає, що зустріч у нормандському форматі відбудеться цієї осені, а саме у вересні. На ній будуть присутні Росія, Україна, Німеччина і Франція. Про це Зеленський розповів виданню "Коммерсантъ".

Він зазначив, що в телефонній розмові з Путіним вони домовилися, що будуть швидко рухатися до питання про відновлення переговорів.

"В принципі тягнути нікуди. У нас люди гинуть. У кінці серпня передбачається зустріч в нормандському форматі чотирьох представників на рівні міністерств іно дивних справ — у Франції. А там сам бог велів у вересні. Я — за початок вересня", - сказав Зеленський.

Відео: Зеленський розповів про зустріч з Путіним (YouTuve/Коммерсантъ)

Варто відзначити, що вперше після свого обрання президентом Зеленський говорив з Путіним 11 липня. Через день,12 липня в Парижі пройшла перша після довгої перерви зустріч радників лідерів нормандського формату. Після цього тристороння контактна група погодила перемир'я на Донбасі, яке стартувало з 21 липня.

Також Зеленський сказав, що це неправильно, що Росія роздає паспорти РФ українським громадянам на Донбасі.

"Це наші громадяни, громадяни України. Як можна їм роздавати російські паспорти? Ви уявляєте: я чи якийсь представник приїжджає в Красноярськ або кудись і бере і роздає українські паспорти. Хіба це правильно?" - сказав президент.

Як ми раніше писали, президент Російської Федерації Володимир Путін підписав закон, що розширює перелік іноземних громадян, які можуть отримати посвідку на проживання без отримання дозволу на тимчасове проживання в Росії.

До речі, майже 40% росіян не хочуть бачити Путіна президентом. За даними опитування, залишити Путіна в Кремлі і після 2024 року бажають 54% респондентів.