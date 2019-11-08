Зеленський розповів про свою найбільшу мрію (відео)

Володимир Зеленський в новому відеоролику "Відверто з президентом" розповів про свою найбільшу мрію. Президент проїхався вулицями Києва на Tesla, говорячи про виклики, з якими стикається на посаді глави держави.

За словами президента, найбільше він хоче, щоб люди в Україні об'єдналися. Це стосується, як суспільства, так і територій. Зеленський впевнений, що тільки консолідоване суспільство може повноцінно боротися за повернення цілісності України.

"Хотілося, щоб ми об'єдналися заради однієї головної перемоги. А перемога у нас така: повернути все і всіх, нікого на цьому шляху не розгубити", - сказав президент.

Тільки тоді, упевнений Зеленський, можна буде повноцінно сосередитися на рефрмах та економіці.

"Це зараз мрія. Велика мрія", - підсумував президент.

Зеленський на Tesla розповів про свою головну мрію (відео: YouTube/Зе!Президент)