Зеленський просльозився на святкуванні Дня Незалежності: з'явилося відео

Володимир Зеленський не зміг стримати сльози під час перегляду театралізованої постановки, створеної спеціально до святкування 30-річчя з Дня Незалежності України.
З'явилося відео з емоційною реакцією гаранта.
На опублікованих кадрах видно, як маленька дівчинка з букетом квітів в руках спочатку йде, а потім починає бігти по Майдану Незалежності. В цей момент Володимир Зеленський не зміг стримати сльози.
Це та маленька актриса, яка стала головною героїнею ролика, що показав історію нашої країни від Київської Русі до сьогоднішнього дня.
У відео увійшли найяскравіші і переломні моменти, що стали визначальними для нашої країни.
Відео: Володимир Зеленський розплакався на святкуванні Дня Незалежності України
Нижче дивіться ту саму театралізовану постановку, яка викликала сльози Зеленського.
Раніше ми публікували яскраві фото параду до Дня Незалежності в Києві, який проходить у центрі столиці 24 серпня.
По центру столиці проїхала військова і спеціальна техніка: бронетранспортери БТР-4к, БТР-4Е, БТР-3ДА, тактичні бойові машини "Онцилла", бронеавтомобілі Українського Виробництва "Козак-2" і "Козак-2М1". А в небо піднялися вертольоти, винищувачі МіГ і найбільший у світі літак "Мрія" Ан-225.