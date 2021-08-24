RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Зеленський просльозився на святкуванні Дня Незалежності: з'явилося відео

Автор: Світлана Мащенко

Володимир Зеленський не зміг стримати сльози під час перегляду театралізованої постановки, створеної спеціально до святкування 30-річчя з Дня Незалежності України.

З'явилося відео з емоційною реакцією гаранта.

На опублікованих кадрах видно, як маленька дівчинка з букетом квітів в руках спочатку йде, а потім починає бігти по Майдану Незалежності. В цей момент Володимир Зеленський не зміг стримати сльози.

Це та маленька актриса, яка стала головною героїнею ролика, що показав історію нашої країни від Київської Русі до сьогоднішнього дня.

У відео увійшли найяскравіші і переломні моменти, що стали визначальними для нашої країни.

Відео: Володимир Зеленський розплакався на святкуванні Дня Незалежності України

Нижче дивіться ту саму театралізовану постановку, яка викликала сльози Зеленського.

Раніше ми публікували яскраві фото параду до Дня Незалежності в Києві, який проходить у центрі столиці 24 серпня.

По центру столиці проїхала військова і спеціальна техніка: бронетранспортери БТР-4к, БТР-4Е, БТР-3ДА, тактичні бойові машини "Онцилла", бронеавтомобілі Українського Виробництва "Козак-2" і "Козак-2М1". А в небо піднялися вертольоти, винищувачі МіГ і найбільший у світі літак "Мрія" Ан-225.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийДень незалежності України