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Зеленский прослезился на праздновании Дня Независимости: появилось видео

Автор: Светлана Мащенко

Владимир Зеленский не смог сдержать слезы во время просмотра театрализованной постановки, созданной специально к празднованию 30-летия со Дня Независимости Украины.

Появилось видео с эмоциональной реакцией гаранта.

На опубликованных кадрах видно, как маленькая девочка с букетом цветов в руках сначала идет, а потом начинает бежать по Майдану Незалежности. В этот момент Владимир Зеленский не смог сдержать слезы.

Это та самая маленькая актриса, которая стала главной героиней ролика, показавшего историю нашей страны от Киевской Руси до сегодняшнего дня.

В видео вошли самые яркие и переломные моменты, ставшие определяющими для нашей страны.

Видео: Владимир Зеленский прослезился на праздновании Дня Независимости Украины

Ниже смотрите ту самую театрализованную постановку, которая вызвала слезы Зеленского.

Ранее мы публиковали яркие фото парада ко Дню Независимости в Киеве, который проходит в центре столицы 24 августа.

По центру столицы проехала военная и специальная техника: бронетранспортеры БТР-4К, БТР-4Е, БТР-3ДА, тактические боевые машины "Онцилла", бронеавтомобили украинского производства "Казак-2" и "Казак-2М1". А в небо поднялись вертолеты, истребители МиГ и самый большой в мире самолет "Мрия" Ан-225.

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Владимир ЗеленскийДень независимости Украины