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Зеленський зізнався, в якій країні буде вчитися його дочка

Автор: Роман Мирончук

Володимир Зеленський розповів, де навчатиметься його донька, яка наступного року вступатиме до вищого навчального закладу. За словами президента України, Олександра продовжить навчання в нашій країні.

Про це глава держави розповів Каті Осадчій у програмі "Світське життя" на телеканалі "1+1".

"Тільки тут. Тому що я президент України, а не іншої держави. Це моє бажання, і у нас є з нею така домовленість. Хоча їй дуже непросто. Тому що якби вона вчилася за кордоном, то вона могла б вчитися без охорони", - заявив Зеленський.

Він також розповів, що Олександра вже вибрала собі майбутню професію і хоче вивчати міжнародну економіку. При цьому Зеленський зазначив, що, знаючи характер дочки, не виключено, що вона ще змінить своє рішення.

Володимир Зеленський розповів, в якій країні буде вчитися його дочка (відео: YouTube)

Нагадаємо, фракція "Слуга народу" бурхливо завершила своє засідання у Трускавці, на якому роздала нагороди в незвичайних номінаціях. Цікаво, що вечірку відкрив Керівник "Слуги народу" Давид Арахамія, зайнявши місце за діджейським пультом.

Ми також писали про те, що українець зробив на нозі татуювання з портретом Володимира Зеленського. Після цього чоловік став зіркою мережі. Зазначимо, що його помітили на трамвайній зупинці.

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Володимир ЗеленськийКатя Осадча