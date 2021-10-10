Зеленський зізнався, в якій країні буде вчитися його дочка

"Тільки тут. Тому що я президент України, а не іншої держави. Це моє бажання, і у нас є з нею така домовленість. Хоча їй дуже непросто. Тому що якби вона вчилася за кордоном, то вона могла б вчитися без охорони", - заявив Зеленський.

Він також розповів, що Олександра вже вибрала собі майбутню професію і хоче вивчати міжнародну економіку. При цьому Зеленський зазначив, що, знаючи характер дочки, не виключено, що вона ще змінить своє рішення.

Володимир Зеленський розповів, в якій країні буде вчитися його дочка (відео: YouTube)