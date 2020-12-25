Зеленський про очікування 2021 року: для мене він стане таким же, навіть важче

Президент України Володимир Зеленський відверто розповів, чого очікує від нового 2021 року. Він зазначив, що швидше за все для людей цей рік стане легше.

Як розповів Зеленський в інтерв'ю для видання "Фокус", яке було опубліковано 25 грудня, 2020 рік був непростим для всіх.

"Високосний рік був непростий, воно завжди складніше, жорсткіше. Щодо нового року, для початку потрібно уточнити, для кого він буде важким. Для мене він буде таким же, як і 2020-й, можливо, навіть важче. Все залежить від того, скільки буде викликів. Для людей, вважаю, буде легше", - розповів президент України про свої очікування.

Він додав, що у 2021 році Україна відсвяткує 30-річчя незалежності й з цього приводу в країну очікується прибуття багатьох лідерів іноземних держав.

"Йде символічний рік – рік 30-річчя нашої незалежності, це піднесення духа, є чим пишатися. Вважаю, що ми зробимо велике свято, у нас багато ідей. Думаю, приїде багато іноземних лідерів, які поважають Україну", - повідомив Зеленський.

Також глава України висловив думку, що економічно 2021 рік повинен бути кращим, оскільки "очікується підйом в економіці, невелике, але буде".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що перша леді Олена Зеленська відверто розповіла, як змінився її чоловік.

А також ми розповідали про те, що Зеленський порадив "відпустити важкі емоції цього року".