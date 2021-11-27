Зеленський відповів на петицію про заборону в'їзду росіян до України

Володимир Зеленський відповів на петицію активіста Сергія Стерненка щодо повної заборони на в'їзд до України для громадян Російської Федерації - країни-агресора, або запровадження для них візового режиму.

Якої думки дотримується президент в цьому питанні - читайте в матеріалі нижче.

Обмеження допуску росіян на територію України, на думку автора петиції, необхідно заради захисту українців і для національної безпеки держави в умовах триваючої збройної агресії РФ проти нашої держави.

Ініціатива Стерненка на сайті президента набрала 26 828 підписів на підтримку з необхідних 25 тисяч, таким чином глава держави зобов'язаний відреагувати на петицію.

І ось що відповів Зеленський

Глава держави подякував усім, хто підтримав петицію (№ 22/125566-ЕП) за активну громадянську позицію, заявив, що направив петицію прем'єр-міністру, секретарю РНБО та голові СБУ для більш детального аналізу.

При цьому Зеленський нагадав, що в країні вже діють обмеження для росіян, які підтримують окупацію територій України, відвідували захоплені Крим і окремі райони Донецької та Луганської областей з порушенням українського законодавства, а також брали участь у боях на Донбасі в лавах збройних бандформувань.

Президент також звернув увагу, що співробітники прикордонної служби відстежують ймовірних порушників з "груп ризику" та осіб, потенційно причетних до провокацій або інших незаконних дій.

Ось повний текст відповіді Зеленського на петицію

"Відповідно до статті 40 Конституції України та статті 23-1 Закону України «Про звернення громадян» мною розглянуто розміщену на вебсайті Офіційного інтернет-представництва Президента України електронну петицію С.В.Стерненка щодо ініціювання "запровадження заборони для громадян РФ на відвідування території України або запровадження візового режиму".

Дякую усім, хто долучився до цієї петиції, за активну громадянську позицію. На тлі триваючої російської агресії значна увага до цього питання з боку українського суспільства є цілком виправданою.

За результатами розгляду порушеного питання зазначаю про таке.

Від початку агресії Російської Федерації проти України навесні 2014 року було запроваджено низку заходів для посилення контролю на українсько-російському кордоні та забезпечення національних інтересів України у сфері безпеки та оборони.

Зокрема, у 2015 році наша держава ініціювала зупинення дії окремих положень Угоди між Урядом України і Урядом Російської Федерації про безвізові поїздки громадян України і Російської Федерації.

Україна в односторонньому порядку скасувала можливість в’їзду громадян Росії в Україну на підставі паспорта громадянина РФ або свідоцтва про народження (для дітей віком до 14 років). Відповідне рішення було ухвалено постановою Кабінету Міністрів України від 30 січня 2015 року № 23.

Наразі в’їзд громадян Росії в Україну здійснюється за дипломатичними, службовими та закордонними паспортами.

З 1 січня 2018 року Державною прикордонною службою України запроваджено фіксацію біометричних даних іноземців, у тому числі громадян Росії, під час прикордонного контролю в пунктах пропуску через державний кордон, що включає, серед іншого, сканування відбитків пальців.

Під час перетину кордону іноземцями та особами без громадянства, у тому числі громадянами Російської Федерації, підрозділи охорони державного кордону відокремлюють осіб, які можуть належати до груп ризику, і проводять додаткові заходи з метою недопущення в Україну тих, хто може бути причетним до провокаційних або неправомірних дій на території нашої держави.

За наявності правових підстав подорожуючим забороняється в'їзд в Україну у визначеному законодавством порядку.

Окремим механізмом, що ефективно використовується Україною для невідкладного та ефективного реагування на наявні і потенційні загрози національним інтересам і національній безпеці нашої держави з боку окремих громадян Російської Федерації, є застосування до таких осіб спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), зокрема заборон в'їзду на територію України.

Зазначу також, що запровадження додаткових змін у режимі поїздок громадян між Україною та Російською Федерацією потребує ретельного вивчення й аналізу усіх можливих сценаріїв розвитку, зокрема з точки зору безпекових аспектів та можливих соціальних наслідків нововведень.

Із урахуванням викладеного мною надіслано петицію Прем'єр-міністрові України Д.Шмигалю, Секретарю Ради національної безпеки і оборони України О.Данілову та Голові Служби безпеки України І.Баканову з проханням проаналізувати відповідність нинішнього режиму в’їзду в Україну громадян Російської Федерації потребам забезпечення безпеки України та захисту національних інтересів".