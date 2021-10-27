Зеленський відповів на петицію Кондратюка про заборону російських зірок в Україні

Що сказав Зеленський про заборону російських артистів

Відповідь на петицію продюсера, у якій Кондратюк вимагав заборонити в'їзд виконавців з країни-агресора "до повернення Криму в склад України та відновлення контролю Україною над своїми східними кордонами", з'явилася 27 жовтня на сайті Офіційного інтернет-представництва президента.

Перш за все Зеленський подякував усім, хто долучився до цієї петиції, за активну громадянську позицію.

Далі - пряма мова президента:

Відповідно до статті 15 Закону України "Про кінематографію" Міністерство культури та інформаційної політики України складає Перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці, на підставі звернень Ради національної безпеки і оборони України, Служби безпеки України, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

Статтями 3 та 3-1 Закону України "Про гастрольні заходи в Україні" визначені обмеження при проведенні гастрольних заходів та встановлено особливості організації і проведення гастрольних заходів, учасниками яких є громадяни держави-агресора, зокрема забороняється проведення гастрольного заходу, учасником якого є особа, внесена до Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці.

Законом встановлено, що не допускається проведення гастрольних заходів, що популяризують або пропагують державу-агресора та її органи влади, представників органів влади держави-агресора та їхні дії, що створюють позитивний образ держави-агресора, виправдовують чи визнають правомірною окупацію території України.

Відповідно до Закону Служба безпеки України у встановленому порядку розглядає та надає організатору гастрольного заходу відповідь на запит про наявність або відсутність законних підстав для недопущення громадянина держави-агресора до участі у гастрольному заході. Також передбачена відповідальність за порушення вимог цього Закону.

Крім того, за Законом України "Про телебачення і радіомовлення" телерадіоорганізації не мають права розповсюджувати програми і передачі, одним з учасників яких є особа, внесена до Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці.

З урахуванням викладеного, з метою забезпечення безпеки України, захисту національних інтересів та національного культурного простору, мною надіслано петицію Прем’єр-міністрові України Д. Шмигалю, Секретарю Ради національної безпеки і оборони України О. Данілову та Голові Служби безпеки України І. Баканову з проханням доручити відповідно до компетенції опрацювати внесені пропозиції, проаналізувати стан дотримання вимог відповідного законодавства, зокрема Закону України "Про гастрольні заходи в Україні" в частині проведення гастрольних заходів, учасниками яких є громадяни держави-агресора, опрацювати питання щодо удосконалення системи їх організації та проведення, посилення відповідальності за порушення вимог вказаного Закону.

Нагадаємо, петиція №22/123500-еп на сайті президента зібрала 25 тисяч голосів буквально за два тижні.

У чому суть петиції Кондратюка

Екс-ведучий "Караоке на Майдані" переконаний, що не можна допускати гастролей, окремих виступів на фестивалях і корпоративах росіян в Україні, так як вони є "представниками країни-агресора і своїм мовчанням підтримали анексію Криму і війну на Донбасі".

"Я впевнений, що громадяни країни-агресора, які працюють в сфері розваг - артисти/артистки, актори/акторки насправді не несуть ніякої культури. Оскільки представники агресора, які промовчали і тим самим - підтримали - окупацію Криму та розв'язання Росією, їхньою батьківщиною, війни на східному Донбасі, своїм мочанням теж несуть відповідальність за агресивні дії Росії", - написав відомий продюсер і ведучий.

Виняток можливий тільки для тих артистів, які "публічно виступили проти російської агресії".

"Виключення для заборони допускаю лише для тих російських представників культури, хто публічно виступив проти російської агресії: письменник Віктор Шендерович, акторка Лія Ахеджакова, музикант Андрій Макаревич та інші. Це неприродно, коли артист виступає і для росіян-окупантів, і для окупованих ними українців", - йдеться в петиції.

"Любов до носіїв культури агресора розвиває в українцях так званий шведський синдром. Цього потрібно уникати, якщо ми не хочемо більше втрат територій та населення, та перемогти у цій праведній для України та українців війні. Музика і інші види мистецтва від агресора не можуть бути поза політикою під час війни. Оскільки вони є продовження війни іншими методами - методами зацікавлення українців культурою агресора, від зброї якого загинули тисячі українців та зазнали поневірянь мільйони вимушених переселенців", - резюмував Кондратюк.