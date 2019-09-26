Зеленський б звідси не пішов: "Ліга сміху" готує унікальне шоу

27 вересня канал 1+1 покаже унікальну гру в рамках "Ліги сміху". Так, вперше за історію програми за подвійний чемпіонський титул позмагаються одні з найсильніших команд за всі п'ять років існування проекту.

Цікаво, що виступати команди-чемпіони будуть у своїх "золотих складах", тобто з тими самими тренерами, з якими раніше вже перемагали: "Загорецька Л.С." вийде на сцену разом з тренером Юрієм Горбуновим, Луганська збірна і "Отдыхаем вместе" - з Оленою Кравець, "V.I.P. Тернопiль" - з Сергієм Сивохо, "Стоянівка" - з Олею Поляковою і команда "Прозорий гонщик" - з Ігорем Ласточкіним.

Першою на сцені з'явиться команда "Загорецька Л.С." і відразу почне нав'язувати своєму тренеру Юрію Горбунову ... позашлюбного сина. А ще учасники вперше зізнаються, хто така насправді Загорецька, і що, на їхню думку, означає поняття "секс".

"Ліга сміху" розіграє Кубок чемпіонів (фото: прес-служба "Кварталу 95")

Спільний виступ "Луганської збірної" і "Отдыхаем вместе" точно запам'ятається глядачам вдалими пародіями - на проект "Жіночий Квартал" і співачку Maruv. А тренер Олена Кравець піде ще далі і представить скандальну пародію на Наталю Могилевську. У фіналі свого виступу учасники об'єднаються у хор президентів України і покажуть справжнє обличчя країни.

"Ліга сміху" розіграє Кубок чемпіонів (фото: прес-служба "Кварталу 95")

Тренер Сергій Сивохо з'явиться на сцені у вишиванці і теплій козацькій шапці, незважаючи на 30-градусну спеку, і на своєму прикладі доведе, що "донецький хлопець" легко зможе ужитися з жителями західної України. Його підопічні з команди "V.I.P. Тернопiль" "пройдуться" в своїх номерах по Каті Осадчій, Святославу Вакарчуку та Петру Порошенку.

"Ліга сміху" розіграє Кубок чемпіонів (фото: прес-служба "Кварталу 95")

Далі всіх піде Оля Полякова, яка почне свій виступ з командою "Стоянівка" з походу в зал для глядачів. Одягнена знаменита "Королева ночі" буде в стилі колоритною продавщиці з пляжу, а саме в лосинах і фартуху.

"А любовь-морковь в моєму серці тане, а бички по три - дешевше не буває", - буде волати народна улюблениця до людей.

А ще капітан команди Іван Люленов визнається, що теж вирішив піти в президенти, тільки у рідній Молдові.

"Ліга сміху" розіграє Кубок чемпіонів (фото: прес-служба "Кварталу 95")

Фінальну крапку в грі поставить команда "Прозорий гонщик" разом зі своїм тренером Ігорем Ласточкіним. Їх номер буде побудований на репетиції першого походу в кабінет президента Володимира Зеленського, причому один з акторів під час виступу навіть впаде на коліна.

"Було б тут добре, Зеленський б звідси не пішов", - висловлять припущення актори, чому Володимир покинув "Лігу сміху" і зайнявся політикою.

"Ліга сміху" розіграє Кубок чемпіонів (фото: прес-служба "Кварталу 95")