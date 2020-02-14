Зеленський не обіцяв: "слуга народу" зробила заяву про Крим та олігархів (відео)

Володимир Зеленський не обіцяв повернути окупований Крим, швидко закінчити війну на Донбасі та викорінити влада олігархів. Таку думку озвучила нардеп від партії "Слуга народу" Ольга Василевська-Смаглюк і додала, що президент сподівається на повернення захоплених українських територій.

Депутатка в ефірі кримськотатарського телеканалу ATR зізналася, що поважає Зеленського "за те, що його обіцянки співрозмірні з тим, що він робить".

"Президент не обіцяв повернути Крим, наскільки мені відомо. Так само, як він не обіцяв побороти всіх олігархів. А йому приписують ці обіцянки. Але президент каже, що я хочу миру, я сподіваюся, що наші території будуть повернені. Але він не говорив, що він це може зробити завтра. Він говорив - я хочу повернути свої території, хочу повернути Крим. Він говорив - я хочу увійти в історію як миротворець, як людина, яка поверне території, все зробить для того, що їх повернути", - заявила вона.

Василевська-Смаглюк у розмові з ведучими зазначила, що Зеленський "хоче миру за будь-яку ціну, хоче повернути територію за будь-яку ціну, але на жаль він не знає та не має стратегії, я думаю так, такої, про яку він може вам зараз розповісти, чи я вам можу розповісти, що ця стратегія є".

На уточнююче питання журналістів та репліку, що скоро рік президентства, і чи не час вже мати таку стратегію - розробляти або долучити до цього фахівців, депутатка заявила, що "стратегія з'являється по мірі гри".

"І те, що ми зараз бачимо іншу людину керівником Офісу Президента (Андрія Єрмака замість Андрія Богдана, - Ред.), говорить про те, що стратегія з'являється і змінюється", - зазначила Василевська-Смаглюк.

Нардеп пояснила, що голова ОПУ може займатися міжнародною політикою.

"Я думаю, що в нинішній ситуації, коли ми маємо монобільшість, яка скерована президентом; уряд, спрямований президентом; Офіс президента, який скерований президентом; і прокурора, який є від президента, ми можемо говорить про те, що Офіс президента є центром прийняття рішень по мирному врегулюванню", - сказала політик.

На це ведучий запитав, чи може взагалі варто звільнити міністра закордонних справ, якщо ОПУ займається міжнародною політикою?

"Я з вами згодна. Але думаю, що в умовах війни і з бажанням повернути території... Ви насторожилися, коли я сказала, що він не обіцяв. Він обіцяв зробити все для того, щоб повернути Крим, але ніхто не може обіцяти нічого в нинішній ситуації. Що стосується позиції дипломатичної - вона ясно програє. Парламентська дипломатія? Я думаю, ви знаєте, в якому вона стані", - сказала Василевська-Смаглюк.

Відео: Нардеп від "Слуга народу" Ольга Василевська-Смаглюк заявила, що Володимир Зеленський не обіцяв повернути Крим

Нагадаємо, що нардеп від партії "Слуга народу" Ольга Василевська-Смаглюк раніше назвала смертельний вірус з Китаю маркетинговим ходом. Також пару місяців тому політик викликала в суспільстві хвилю критики через висловлювання про свободу слова в Україні - мовляв, її потрібно "приглушити". Крім того, вона є авторкою законопроекту про військово-консалтингову діяльність і виступає за легалізацію приватних армій для діяльності за кордоном.