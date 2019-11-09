Зеленський та його кубики: у мережу потрапило відео тренування президента

Володимир Зеленський завжди тримав своє тіло в спортивній формі. Ще до свого нового статусу президента України Володимир постійно публікував відео своїх тренувань для улюблених шанувальників. У тренажерному залі колишній комік тренував всі групи м'язів і робив це дуже активно. На цей раз на його фан-сторінці в соцмережі Instagram з'явилося відео ударного тренування черевного преса від Володимира.

У ролику показано, як Зеленський тримає в руці трубу і робить нею рухи в різні боки. Зазначимо, що це дуже важке вправу і не кожному під силу.

Відео на сторінці підписали лаконічно "спорт".

Нагадаємо, що раніше колишній комік дуже часто хвалився досягненнями тривалих і наполегливих тренувань з персональним тренером. Так, на своїй instagram-сторінці екс актор студії "Квартал 95" публікував різні спортивні відео з хештегом #zekubiki.

Як раніше ми писали, Володимир Зеленський приїхав в тренувальний табір відомого боксера Василя Ломаченка. Глава держави подякував спортсмена і його команду за ту працю, яку вони роблять, прославляючи нашу країну.