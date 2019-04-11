Екс-"кварталівець" зробив заяву про Зеленського і наркотики (відео)

Друг дитинства Володимира Зеленського Денис Манжосов, який не прийшов на сьогоднішню прес-конференцію в "Українських новини", вже ввечері з'явився в ефірі телеканалу "Прямий", де в студії Матвія Ганапольського спростував інформацію про наркозалежність кандидата у президенти України.

З приводу припущень про те, що Зеленський вживає наркотики, і тому відмовився здавати аналізи експертам VADA, Манжосов заявив, що це неправда і "висмоктано з пальця".

"Я кажу вам, що це неправда. Я кажу вам, що це дурість, висмоктана з пальця", - сказав Манжосов.

На питання Ганапольського, чи може Денис однозначно сказати, що ніколи не бачив, що Зеленський що-небудь курив, коловся і так далі, Манжосов однозначно відповів, що такого ніколи не було.

"Це неправда", - заявив артист.

Друг Зеленського Манжосов висловився про кандидата в президенти (відео: prm.ua)

Нагадаємо, після невдалої прес-конференції з'явилася інформація про мінування прес-центру.

Також повідомлялося, що Дениса Манжосова нібито погрожували дзвінками та повідомленнями, через що він покинув прес-центр.

Раніше знаменита українська тенісистка Еліна Світоліна знатно потроллила кандидатів у президенти України.