Як Зеленський: відомий російський актор мріяв стати президентом України

Гоша Куценко десять років тому мріяв про те, що хоче стати президентом України. Про це російський актор, який внесений у чорний список "Миротворця, повідомив в інтерв'ю "Вечірній Москві". Артист з РФ думав спочатку про роль президента в кіно, але потім замислювався про роль голови України і по-справжньому.

За словами Куценко, десять років тому він всерйоз подумував про зміну кар'єри, але планам завадила хвороба його мами.

"Я багато думав над тим, як би поводився, якби був президентом країни. Або хоча б грав його в кіно. Надумав, що це, напевно, найскладніша роль у світі. Адже я колись хотів бути президентом України. Ні, правда, не смійтеся. Років десять тому. Це навіть обговорювалося досить серйозно. Але у мене захворіла мама, і я забув про це своє бажання", – заявив він.

Відзначимо, що сам Куценко народився в 1967 році в Запоріжжі. Школу закінчив у Львові, там же поступив у політехнічний інститут, але не довчився, оскільки його призвали в армію. У 21 рік Куценко переїхав до Москви, де поступив в школу-студію МХАТ.

У "Миротворець" артиста внесли за його підтримку анексії Криму, а також за те, що він неодноразово відвідував півострів після його окупації Росією. У 2018 році Гоші Куценко заборонили в'їзд в Україну.