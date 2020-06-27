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Зеленський дав Потапу заслуженого артиста, а Білик - орден

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Зеленський підписав указ про нагородження діячів культури і спорту з нагоди Дня Конституції

Володимир Зеленський присвоїв співакам Потапу і Арсену Мірзояну звання заслужених артистів України, а артисток Тіну Кароль та Ірину Білик нагородив орденом княгині Ольги III ступеня.

Такі укази глава держави підписав 27 червня. Про це передали в прес-службі президента.

Сьогодні Зеленський відзначив державних та громадських діячів, видатних особистостей науки, культури і спорту з нагоди завтрашнього свята День Конституції.

Укази про нагородження держнагородами були підписані "за значний особистий внесок у державне будівництво, зміцнення національної безпеки, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток Української держави та вагомі трудові досягнення".

Кого нагородив Зеленський: повний список

Орденом князя Ярослава Мудрого III ступеня нагороджені

  • соліст-вокаліст Василь Зінкевич
  • артистка балету - провідний майстер сцени державного підприємства "Національний академічний театр опери та балету України імені Т. Р. Шевченка" Олена Філіп'єва

Орден "За заслуги" I ступеня отримав

  • гендиректор - художній керівник театрально-видовищного закладу культури "Київський академічний театр оперети" Богдан Струтинський

Нагороджені орденом "За заслуги" III ступеня

  • телеведуча, громадська діячка Марія Єфросиніна
  • директор - художній керівник Київського національного академічного Молодого театру Андрій Білоус
  • директор - художній керівник Івано-Франківського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Івана Франка Ростислав Держипільський

Орденом княгині Ольги III ступеня нагороджені

  • співачка і артистка Ірина Білик
  • співачка і артистка Тіна Кароль

звання "Народний артист України" присвоєно

  • артистові театру і кіно Олегу Філімонову

звання "Заслужений артист України" дали

  • співаку та композитору Арсену Мірзояну
  • співаку, композитору, продюсеру Олексію Потапенку (Потап)

звання "Заслужений діяч мистецтв України" було присвоєно

  • режисерові, сценаристові Наріману Алієву
  • режисерові Антоніо Лукичу

Відзначили державними нагородами також голову правління громадської організації "Союз учасників бойових дій в АТО, ООС, добровольців і волонтерів "Побратими об'єднані" Ярослава Біласа (орден "За заслуги" ІІІ ступеня) та оперуповноваженого сектору Шевченківського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області, старшого лейтенанта поліції Дарвіна Потуданського (орден "За мужність" III ступеня, посмертно)

Нагороджені такі діячі спорту:

Віце-президент Національного олімпійського комітету України Валерій Борзов (орден князя Ярослава Мудрого IV ступеня), головний тренер штатної команди національної збірної команди України з плавання синхронного Світлала Саідова (орден княгині Ольги II ступеня), старший тренер-викладач спеціалізованої дитячо-юнацької школи олімпійського резерву № 16 Ірина Пустовойт (звання "Заслужений працівник фізичної культури і спорту України")

"Крім того, нагороджені генеральний директор товариства "Інформаційне агентство "Інтерфакс-Україна" Олександр Мартиненко (орден князя Ярослава Мудрого V ступеня), ведуча телевізійної служби новин ТРК "Студія "1+1" Алла Мазур (орден княгині Ольги II ступеня) і головний продюсер телевізійної служби новин ТРК "Студія "1+1" Олена Несміян (орден" За заслуги "I ступеня, посмертно)", - йдеться в повідомленні

Нагадаємо, що раніше Зеленський відреагував на скандал з Третьяковою та назвав її торпедою.

Також повідомлялося, що нещодавно Олег Сенцов звернувся до президента Зеленського та пригрозив йому судом.

Автор: Володимир Костирін

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