Зеленський дав Потапу заслуженого артиста, а Білик - орден

Володимир Зеленський присвоїв співакам Потапу і Арсену Мірзояну звання заслужених артистів України, а артисток Тіну Кароль та Ірину Білик нагородив орденом княгині Ольги III ступеня.

Такі укази глава держави підписав 27 червня. Про це передали в прес-службі президента.

Сьогодні Зеленський відзначив державних та громадських діячів, видатних особистостей науки, культури і спорту з нагоди завтрашнього свята День Конституції.

Укази про нагородження держнагородами були підписані "за значний особистий внесок у державне будівництво, зміцнення національної безпеки, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток Української держави та вагомі трудові досягнення".

Кого нагородив Зеленський: повний список

Орденом князя Ярослава Мудрого III ступеня нагороджені

соліст-вокаліст Василь Зінкевич

артистка балету - провідний майстер сцени державного підприємства "Національний академічний театр опери та балету України імені Т. Р. Шевченка" Олена Філіп'єва

Орден "За заслуги" I ступеня отримав

гендиректор - художній керівник театрально-видовищного закладу культури "Київський академічний театр оперети" Богдан Струтинський

Нагороджені орденом "За заслуги" III ступеня

телеведуча, громадська діячка Марія Єфросиніна

директор - художній керівник Київського національного академічного Молодого театру Андрій Білоус

директор - художній керівник Івано-Франківського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Івана Франка Ростислав Держипільський

Орденом княгині Ольги III ступеня нагороджені

співачка і артистка Ірина Білик

співачка і артистка Тіна Кароль

звання "Народний артист України" присвоєно

артистові театру і кіно Олегу Філімонову

звання "Заслужений артист України" дали

співаку та композитору Арсену Мірзояну

співаку, композитору, продюсеру Олексію Потапенку (Потап)

звання "Заслужений діяч мистецтв України" було присвоєно

режисерові, сценаристові Наріману Алієву

режисерові Антоніо Лукичу

Відзначили державними нагородами також голову правління громадської організації "Союз учасників бойових дій в АТО, ООС, добровольців і волонтерів "Побратими об'єднані" Ярослава Біласа (орден "За заслуги" ІІІ ступеня) та оперуповноваженого сектору Шевченківського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області, старшого лейтенанта поліції Дарвіна Потуданського (орден "За мужність" III ступеня, посмертно)

Нагороджені такі діячі спорту:

Віце-президент Національного олімпійського комітету України Валерій Борзов (орден князя Ярослава Мудрого IV ступеня), головний тренер штатної команди національної збірної команди України з плавання синхронного Світлала Саідова (орден княгині Ольги II ступеня), старший тренер-викладач спеціалізованої дитячо-юнацької школи олімпійського резерву № 16 Ірина Пустовойт (звання "Заслужений працівник фізичної культури і спорту України")

"Крім того, нагороджені генеральний директор товариства "Інформаційне агентство "Інтерфакс-Україна" Олександр Мартиненко (орден князя Ярослава Мудрого V ступеня), ведуча телевізійної служби новин ТРК "Студія "1+1" Алла Мазур (орден княгині Ольги II ступеня) і головний продюсер телевізійної служби новин ТРК "Студія "1+1" Олена Несміян (орден" За заслуги "I ступеня, посмертно)", - йдеться в повідомленні

Нагадаємо, що раніше Зеленський відреагував на скандал з Третьяковою та назвав її торпедою.

Також повідомлялося, що нещодавно Олег Сенцов звернувся до президента Зеленського та пригрозив йому судом.