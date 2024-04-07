В каком образе Елена Зеленская появилась на обложке международного издания (фото)

Елена Зеленская уже не в первый раз становится лицом глянцев и объектом гордости. На этот раз к ее персоне проявило интерес словенское издание.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram -канал первой леди.

Каким является образ Зеленской для словенского издания

Елена Зеленская рассказала, что дала интервью для словенского издания OnaPlus, на обложке которого и появилась.

Жену президента фотографировал Антон Кулаковский. Зеленская выбрала элегантный наряд - она надела черный жакет без воротника и пуговиц, сделала классическую укладку и легкий, еле заметный макияж.

Образ Зеленской дополнили серьги и брошь в виде золотого колоска, являющегося одним из символов Украины. И, как видим, Елена снова обращается к миру с помощью аксессуаров.

"Война всегда война. Необязательно испытывать агрессию на себе, чтобы понять того, кто защищает свою жизнь. Вот почему всем живущим ныне в мире стоит послушать и услышать Украину", - так звучит одна из фраз Елены.

Елена Зеленская на обложке зарубежного глянца (фото: t.me/FirstLadyOfUkraine)

На своем сайте словенский журнал отмечает, что Елена Зеленская превратилась в непреклонный образ надежды и решительности.

"Ее преданность делу, чтобы облегчить страдания украинского народа и усилия по международной поддержке, вывели его в авангард как ключевого игрока на национальной и международной арене", - пишут в издании.

Также первая леди отметила, что победа Украины нужна каждому нормальному человеку мира, если он хочет оставаться человечным и жить в безопасности.

Ранее жена Зеленского уже появлялась на обложке Saturday, что выходит в Великобритании уже более 200 лет. Также Елена была на обложке американского журнала Time и в украинских глянцах Vogue и Еlle.