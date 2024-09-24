Зеленская в бежевом костюме и модной брошке посетила официальную встречу в США (фото)

Что известно об этом мероприятии в Нью-Йорке

Соорганизаторами и спикерами мероприятия стали Украина, Эстония, Белиз, Литва, Суринам, Финляндия, Малави, Гватемала, правительства Соединенного Королевства и Канады, ЮНИСЕФ. Также со специальной речью выступила первая леди США Джилл Байден.

Зеленская рассказала о документе, который содержит опыт Украины в вопросе защиты детей во время вооруженной агрессии РФ.

"Это не теория, это наша практика. Выстраданный опыт. Украина предлагает этот документ как указатель для международного сообщества, который поможет эффективно действовать и защищать детей в условиях войны", - отметила она в своей публикации.

Во время своего выступления она также призвала каждого ответственного, влиятельного взрослого мира действовать для спасения детей.

"Обидно констатировать, но, если на наших глазах стали возможны похищения 19 тысяч детей, пытки, увечия и убийства, это означает, что все созданные в мире правила и международные предохранители не сработали", - подчеркнула первая леди.

Елена Зеленская (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Новый образ первой леди

Для официального мероприятия Зеленская выбрала стильный костюм приглушенного песочного оттенка: широкие брюки со стрелками она дополнила рубашкой такого же оттенка и однобортным пиджаком с пуговицами контрастного цвета и карманами-обманками. Такой лук гармонировал с цветом волос первой леди.

Также она дополнила жакет брошью - они довольно часто бывают акцентной деталью в образах Елены. На этот раз она выбрала аксессуар под названием KVITKA от украинского ювелирного бренда Guzema.

Первые леди США и Украины (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

К слову, Зеленская уже надевала эту брошь в феврале этого года. Украшение имеет благотворительную миссию - его в коллаборации с брендом создала Украинская школа политических студий (УШПС), а прибыль с продаж направлена ​​на учебную программу защитниц и ветеранок УШПС.

Примечательно, что первая леди США Джилл Байден выбрала похожий образ. Она надела розовый костюм с юбкой, который тоже имел акцент - брошь.

Джилл Байден (фото: instagram.com/olenazelenska_official)