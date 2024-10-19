Зеленый против черного. Какой чай самый полезный

В чем разница между черным и зеленым чаем?

Знайте, и черный, и зеленый чай происходят из растения Camellia sinensis, но отличаются способами обработки. Например, после сбора чайных листьев они увядают и окисляются, что создает выразительный аромат и цвет чая. Однако процесс окисления можно остановить с помощью тепла, фактически инактивирующего ферменты. Так производят разные чаи, например, черный и зеленый.

Черный чай изготавливается из листьев растения Camellia sinensis, которые полностью окисляются и ферментируются, чтобы придать чаю выразительный крепкий вкус.

При окислении листьев подвергаются воздействию воздуха, что углубляет их цвет и усиливает вкус. Оттуда листья можно оставить как есть или нагреть, высушить и измельчить для приготовления черного чая. Результатом этого процесса есть темный чай с сильным, иногда горьким вкусом. Самые популярные сорта чистого черного чая включают в себя чай Ассам и чай Дарджилинг, а другие популярные сорта черного чая включают в себя чай Эрл Грей, Бигелоу.

Зеленый чай также изготавливается из листьев растения Camellia sinensis, но для этого используются молодые, неферментированные листья. В отличие от черного чая, листья быстро подвергаются термической обработке, обработке и терке, не подвергаясь окислению.

Имейте в виду, что температура воды, время заваривания и концентрация чая могут изменить профиль вкуса как зеленого, так и черного чая.

Польза зеленого и черного чая

Черный и зеленый чай имеют достаточно похожие профили питательных веществ, поскольку оба содержат кофеин, антиоксиданты и другие важные фитонутриенты. Типичный чайный напиток, приготовленный в соотношении 1 грамм чайного листа на 100 миллилитров воды, заваривается в течение трех минут, содержащий примерно 250-350 миллиграмм сухого вещества чая.

Эти твердые вещества чая состоят примерно из 30-42% катехинов или полифенолов, полезных для вас фитонутриентов, которые функционируют, чтобы поддерживать ваше тело в его работоспособности, и 3-6% кофеина.

Все виды чая очень полезны (фото: freepik.com)

Воздействие обработки и окисления

Основные пищевые отличия между черным и зеленым чаем происходят от способов их обработки и окисления. Хотя черный и зеленый чай содержат одинаковое количество полифенолов, типы флавоноидов или фитонутриентов в каждом чае несколько отличаются в результате этого. Благодаря уникальным методам обработки каждый из них предлагает некоторые уникальные преимущества для здоровья, которые мы рассмотрим далее в следующем разделе.

Содержимое калорий и уровень кофеина И черный, и зеленый чай практически не содержат калорий и содержат сравнимое количество кофеина. 1 чашка черного чая содержит ноль калорий, лишь небольшое количество природного натрия (менее 5 мг) и содержит 26 мг кофеина.

Для сравнения, та же чашка зеленого чая содержит менее 2 калорий, небольшое количество белка (0,25 г) и чуть больше кофеина 29 миллиграммов. Он также содержит микроэлементы витаминов и минералов, включая железо, магний, калий, натрий, цинк, марганец, тиамин, рибофлавин, ниацин и витамин B-6.

Различия питательных веществ: важны ли они?

Десятилетия исследований показали, что фитонутриенты как в черном, так и в зеленом чае могут поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы и обмен веществ.

Последние исследования показывают, что эти чаи могут иметь потенциальные преимущества для лечения старения, диабета и рака.

Основные преимущества можно отнести к катехинам и теафлавинам, являющимся мощными фитонутриентами, содержащимися в обоих типах чая. Учитывая это, методы обработки, используемые для черного и зеленого чая, приводят к различным антиоксидантным профилям.

Черный чай окисляется и ферментируется, во время которого катехины окисляются (или конденсируются) в соединениях, известных как теафлавины и теарубигины. Эти соединения придают темный цвет и горьковатый вкус черному чаю.

Зеленый же чай не окисляется и не ферментируется, что помогает поддерживать более высокий процент катехинов, а именно ECGC или эпигалокатехин-3-галлат. Имейте в виду, что это не означает, что содержание полифенолов в зеленом чае выше или лучше, чем в черном, просто другое.