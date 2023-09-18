RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленое бескрайнее "поле". Смотрите, как сейчас выглядит Каховское водохранилище (фото и видео)

Вот так сейчас выглядит Каховское водохранилище (фото: Facebook.com/Владислав Куценко)
Автор: Василина Копытко

Каховское водохранилище через 3 месяца после российского теракта поросло деревцами и зеленью, и почти превратилось в поле.

Новыми кадрами водохранилища поделился руководитель ОП Андрей Ермак в Telegram.

Как выглядит сейчас Каховское водохранилище

Глава ОП подписал видео очень лаконично - экоцид... Каховское водохранилище.

На кадрах можно увидеть, что гектары земли, когда-то находившиеся под водой, сейчас обильно зазеленели и больше похожи на поля.

 

На днях фото Каховского водохранилища также делился украинский публичный деятель, прокурор и юрист Владислав Куценко.

"Зеленое бескрайнее поле", которое можно увидеть за ставками реки Конка, за железной дорогой - вовсе не поле, а то, во что превратилось Каховское водохранилище после теракта, который совершил российский агрессор на Каховской ГЭС. Теперь это тысячи гектаров сухой земли, в прошлом днища, очень плотно покрытые зеленью - молодыми деревцами и травой, а не камышом, как может показаться", - написал Куценко в Facebook.

Вот так сейчас выглядит Каховское водохранилище (фото: Facebook.com/Владислав Куценко)

Напомним, что с момента теракта на Каховском водохранилище, устроенном россиянами, прошли больше 3 месяцев. Дамбу оккупанты взорвали 6 июня, после чего сотни домов в Херсонской области оказались затопленными, как и значительные территории сельскохозяйственных угодий.

В результате обмеления водохранилища на поверхность вышли участки территорий, которые потенциально являются интересными с точки зрения археологии. Но ценные артефакты оказались под угрозой. Также теракт нанес непоправимого вреда флоре и фауне региона.

Раньше мы писали о том, какие археологические находки можно найти на месте Каховского водохранилища.

Читайте также о том, нужно ли восстанавливать Каховское водохранилище.

Читайте РБК-Украина в Google News
Каховская ГЭСКаховське водосховище