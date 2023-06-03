"Зелена неділя" 2023: как загадать желание на деньги, взаимную любовь и здоровье

4 июня 2023 года в Украине отметят Троицу, День Сошествия Святого Духа - по-церковному и "Зелена неділя" - по-народному. Этот праздник имеет очень древнее значение, и наши предки приписывали ему чудодейственное значение. Именно поэтому в этот день стоит загадывать желания, молиться, просить процветания и благополучия.

Как правильно это сделать, чтобы в доме было изобилие, семейный уют, а домочадцы были счастливы и здоровы - узнайте из материала Styler дальше.

Как загадать желание на деньги

Чтобы заказать себе благополучие и процветание, можно загадать желание на веточке березы. Правда, для этого ее придется сломать. Прежде чем это сделать, произнесите следующие слова:

Благослови, Троица, Святая Богородица.

Ветвь, обломись,

А рабу Божьему (имя) судьба явись.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа.

Сейчас и всегда, и во веки веков. Аминь.

Затем сосчитайте на веточке все почки. Если их количество будет четным, то желание ваше исполнится. Главное - искренне верить в воплощение желания, и не жаждать ничего плохого и злого кому-то, иначе все вернется бумерангом.

Заговоры на любовь и счастье в любви

Венок под подушкой

Для этого вам нужно взять освященный в церкви букет и сплести из него венок. Перед сном подумать о любимом человеке и прочесть заговоры:

"Не молясь ложусь спать и не перекрестившись, Господь, прости, Христос. Под голову кладу венок из святых трав. Как эти травы в венок переплетались, так пусть раб Божий (имя) вокруг меня рабы (имя) вьется , как венок будет увядать и сохнуть, так пусть сохнет-горюет он за мной, Божьей рабой (имя), едой не заедает, питьем не запивает, гульбой не загуляет. Будьте слова мои крепче камня и булата, острого ножа и копья. Ныне и постоянно, и во веки веков. Аминь"

Затем венок нужно положить под подушку и лечь спать.

Пустите венок на воду

Когда-то девушки на Троицу гадали на свое личное счастье с помощью венков, которые пускали за водой. За ним наблюдали и делали соответствующие выводы по "поведению" венка:

плывет ровно - жизнь будет спокойной и доброй

утонул и плывет под водой - к болезни

если тонет - жди беду

качается на волне - к бурной жизни

если распался - к разлуке с милым

быстро поплыл от вас - к замужеству вдали от дома

если задержался у берега - до следующей Троицы перемен не ждите

Как на Троицу пожелать здоровья

Чтобы пожелать здоровья себе или близкому человеку, следует произнести молитву к Пресвятой Троице:

О, всемилостивый Боже, Отче, Сын и Святой Дух, в Единой и Нераздельной Троице поклоняемся и славим Тебя. Обратись милостиво на раба Твоего (имя), измученного болезнью, отпусти ему всю вину его. Помоги ему справиться с недугом и слабостью, верни ему здоровье и силы телесные, подай ему долголетие и счастливую жизнь, мирные Твои и щедрые блага, чтобы он вместе с нами приносил благодарность Тебе, Всещедрому Богу и Спасителю нашему. Аминь.

Помните, что прежде чем просить о здоровье семьи, исцелении от болезней и недугов необходимо покаяться в грехах и попросить прощения. Только тогда молитва будет более эффективной, если прозвучат слова раскаяния в грехах и мольбы об их прощении.

Это важно!

Праздник отмечается в честь восхождения Святого Духа на апостолов, которое им обещал Иисус Христос перед Своим Вознесением на небеса. Таким образом, этот праздник обозначает появление людям Всевышнего во всех трех ипостасях как святой Троицы: в виде Бога-Отца, в виде Бога-Сына и в виде Бога-Святого Духа.