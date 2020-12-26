Для здорового серця і проти застуди: дієтолог назвала неочікувані властивості популярного овочу

Світлана Фус розповіла про властивості буряку (ілюстративне фото: pixabay.com)

Буряк є універсальним овочем, оскільки входить в багато салатів й є основою борщу. Цей плід містить багато поживних речовин, які позитивно впливають на здоров'я людини. Придбати його можна упродовж року в будь-якому супермаркеті. Куштують буряк по-різному, його можна варити, тушкувати, маринувати й навіт робити желе й інші солодкі страви.

Як розповіла дієтолог Світалана Фус у своєму Instagram, багато людей недооцінюють корисні властивості цього червоного овоча. Але буряк необхідно додавати до свого раціону, адже передусім він здатен підтримувати серце здоровим.

За словами Фус, в буряці міститься пігмент-бетаїн, який захищає організм від вільних радикалів, зберігає печінку, бере участь у метаболізмі жирів, впливає на ліпіди крові. А отже, уточнює дієтолог, зменшує ризики серцево-судинних захворювань. Важливо, що ця речовина стійко до нагрівання і зберігає свої властивості у вареному плоді.⁣⁣ ⠀

Фус каже, що буряк містить сполуки, які перетворюючись в організмі, допомагають розширювати судини і знижувати кров'яний тиск. Вживання буряка може привести до зниження ризику серцевих нападів, серцевої недостатності та інсульту. Він також є дієвим у профілактиці гіпертонії і атеросклерозу. ⁣⁣ ⠀

Крім того, завдяки тому, що буряк містить калій, він є профілактичним продуктом для боротьби з втомлюваністю, нормального функціонування нервів і м'язів. Адже, як відомо, брак калію в організмі призводить до слабкості, м'язових спазмів і може порушувати серцевий ритм.

Також антиоксидантні, протизапальні і судинні ефекти, створювані компонентами буряка, можуть поліпшити розумову і когнітивну функції.

Буряк позитивно впливає на роботу травної системи, дає відчуття ситості, допомагає посилити перистальтику кишечника, позитивно впливає на бактеріальну флору.

Цей плід теж є вкрай корисним для вагітних і жінок, які готуються завагітніти, адже містить фолієву кислоту. Вона, як відомо, допомагає запобігти дефектам розвитку нервової трубки плода і знижує ризик передчасних пологів.

А от сік буряка є корисним під час застуди. Наприклад, його використовують для полоскання горла у разі ангіни, ларингіту і фарингіту.

Щоб збагатити організм корисними речовинами, споживати буряк Фус радить, 3-4 рази на тиждень в різних стравах.

Водночас попри високий вміст корисних вітамінів і елементів, буряк не можна вживати людям з діабетом у вареному та печеному вигляді. Також через те, що у буряках досить багато щавлевої кислоти, його надмірне вживання може призвести до утворення каменів у нирках, викликати загострення артриту та подагри. А у разі наявності таких проблем, від буряка слід відмовитися.

"Робіть розумний вибір на користь збільшення кількості і різноманітності овочів у вашому раціоні. Оскільки харчування безпосередньо впливає на здоров'я", - підсумувала дієтолог.

Нагадаємо, дієтолог перелічила овочі, які неодмінно мають бути у раціоні взимку.

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