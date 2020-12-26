Для здорового сердца и против простуды: диетолог назвала неожиданные свойства популярного овоща

Светлана Фус рассказала о свойствах свеклы (иллюстративное фото: pixabay.com)

Свекла является универсальным овощем, поскольку входит в много салатов и является основой борща. Этот плод содержит много питательных веществ, которые положительно влияют на здоровье человека. Приобрести его можно на протяжении года в любом супермаркете. Употребляют свеклу по-разному, ее можно варить, тушить, мариновать и даже делать желе и другие сладкие блюда.

Как рассказала диетолог Светлана Фус в своем Instagram, многие люди недооценивают полезные свойства этого красного овоща. Но свеклу необходимо добавлять в свой рацион, поскольку прежде всего она способна поддерживать сердце здоровым.

По словам Фус, в свекле содержится пигмент-бетаин, который защищает организм от свободных радикалов, сохраняет печень, участвует в метаболизме жиров, влияет на липиды крови. А значит, уточняет диетолог, уменьшает риски сердечно-сосудистых заболеваний. Важно, что это вещество устойчиво к нагреванию и сохраняет свои свойства в вареном плоде.⁣⁣ ⠀

Фус говорит, что свекла содержит соединения, которые, превращаясь в организме, помогают расширять сосуды и снижать кровяное давление. Употребление свеклы может привести к снижению риска сердечных приступов, сердечной недостаточности и инсульта. Она также является действенным в профилактике гипертонии и атеросклероза. ⁣⁣ ⠀

Кроме того, благодаря тому, что свекла содержит калий, она является профилактическим продуктом для борьбы с утомляемостью, нормального функционирования нервов и мышц. Ведь, как известно, недостаток калия в организме приводит к слабости, мышечным спазмам и может нарушать сердечный ритм.

Также антиоксидантные, противовоспалительные и сосудистые эффекты, создаваемые компонентами свеклы, могут улучшить мыслительную и когнитивную функции.

Свекла положительно влияет на работу пищеварительной системы, дает чувство сытости, помогает усилить перистальтику кишечника, положительно влияет на бактериальную флору.

Этот плод тоже является крайне полезным для беременных и женщин, которые готовятся забеременеть, поскольку содержит фолиевую кислоту. Она, как известно, помогает предотвратить дефекты развития нервной трубки плода и снижает риск преждевременных родов.

А вот сок свеклы является полезным во время простуды. Например, его используют для полоскания горла в случае ангины, ларингита и фарингита.

Чтобы обогатить организм полезными веществами, употреблять свеклу Фус советует, 3-4 раза в неделю в разных блюдах.

В то же время, несмотря на высокое содержание полезных витаминов и элементов, свеклу нельзя употреблять людям с диабетом в вареном и печеном виде. Также из-за того, что в свекле довольно много щавелевой кислоты, ее чрезмерное употребление может привести к образованию камней в почках, вызвать обострение артрита и подагры. И в случае наличия таких проблем, от свеклы следует отказаться.

"Делайте разумный выбор в пользу увеличения количества и разнообразия овощей в вашем рационе. Поскольку питание напрямую влияет на здоровья", - подытожила диетолог.

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