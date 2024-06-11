Диетолог рассказала, почему гликемический индекс фруктов так важен
Знание гликемического индекса фруктов помогает людям с диабетом или преддиабетом планировать свой рацион так, чтобы контролировать уровень глюкозы в крови.
Какой гликемический индекс фруктов, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост диетолога Ольги Безуглой в Instagram.
Что нужно знать о ГИ фруктов
Фрукты с низким ГИ способствуют более стабильному уровню сахара, что может помочь избежать внезапных пиков и падений.
Важно также, что продукты с низким ГИ обычно обеспечивают более продолжительное ощущение сытости, что может помочь контролировать аппетит и потребление калорий. Это может быть полезно для людей, которые пытаются снизить вес или удерживать его.
По словам диетолога, фрукты с низким ГИ высвобождают глюкозу в кровь медленно, обеспечивая более стабильный и продолжительный источник энергии, который может быть особенно полезен атлетам или активным людям.
Примеры гликемических индексов некоторых фруктов
Низкий ГИ (менее 55):
- яблоки (ОИ 36),
- апельсины (ГИ 43),
- груши (ГИ 34),
- вишни (ГИ 22),
- грейпфруты (ГИ 25).
Средний ГИ (55-69):
- манго (ГИ 51-60),
- киви (ГИ 58),
- ананас (ГИ 59).
Высокий ГИ (70 и выше):
- арбуз (ГИ 72-80),
- дыни (ГИ 65-70).
Ольга отметила, что включение разных фруктов с учетом их гликемического индекса может помочь создать сбалансированный и здоровый рацион.
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