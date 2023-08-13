Действительно ли с возрастом труднее похудеть? Тренер дал ответ на основе научного исследования

Многие люди с возрастом начинают набирать лишний вес. Некоторые специалисты объясняют это явление тем, что после 30-ти лет замедляется обмен веществ в организме. Но действительно ли с возрастом труднее похудеть и что об этом говорят научные исследования?

Действительно ли возраст влияет на похудение

"Лишний вес ведет до 75% всех болезней. И за это несем ответственность только мы. Поэтому сегодня развенчиваю миф о том, что после 30 или 40 лет замедляется обмен веществ и становится труднее похудеть", - пишет эксперт.

При этом он добавляет, что многие люди сами придумали себе оправдание, что именно возраст не дает им похудеть.

"Есть такое понятие, как основной обмен. Это та энергия, которую тратит наш организм на свою поддержку для жизнедеятельности, даже если вы ничего не будете делать, а просто будете лежать. Мозг работает, сердце, печень и почки - тоже работают. И на это все наш организм тратит более 60% энергии", - объясняет Попко.

Что об этом говорит наука

Ученые провели исследование, в ходе которого в течение нескольких лет изучали метаболизм 6 тыс. человек в возрасте от 0 до 95 лет. Лучший обмен веществ был у младенцев до 1 года - на 50% выше, чем у взрослых.

"С 1 года до 20 лет метаболизм снижался до 3%. С 20 до 60 лет основной обмен - неизменный. И неважно, был ли это мужчина или женщина после климакса или во время беременности", - добавляет тренер.

С 60 до 90 лет основной метаболизм снижается на 20%, в среднем на 0,7% в год.

"В этом исследовании учитывали процент жира в теле и мышц. Мужской обмен не отличается от женского, если взять оба пола похожих параметров. Поэтому не придумывайте себе, что у вас лишний вес из-за возраста, метаболизма и гормонов. Надо есть меньше калорий и быть более активными", - говорит Попко.

Основной причиной лишнего веса тренер называет то, что с годами люди начинают неконтролируемо есть и меньше двигаться, из-за чего не сжигаются калории.