RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Секрет богатого урожая: как правильно подготовить чеснок к посадке осенью

Какие есть хитрости подготовки чеснока к посадке осенью? (фото: Pixabay.com)
Автор: Феликс Коркин

Для опытных садоводов подготовка чеснока к посадке осенью - это целый ритуал, помогающий получить богатый и здоровый урожай. Важно знать несколько тонкостей, которые сделают ваши грядки более продуктивными.

РБК-Украина (проект Styler) дает советы, благодаря которым чеснок будет радовать вас не только своим количеством, но и устойчивостью к болезням.

Когда сажать чеснок осенью

Осенняя посадка чеснока требует тщательного подхода к выбору времени.

Если высадить зубчики слишком рано, растение начнет активно расти до зимы, что приведет к ее повреждению морозами.

Поздняя посадка также опасна, ведь зубчики могут не успеть укорениться до прихода первых заморозков.

Идеальный момент для высадки - когда температура воздуха опускается до +10°C, и до первых морозов остается 2-3 недели. Этого времени достаточно для того, чтобы чеснок успешно укоренился и пережил зиму.

Перед посадкой собранный материал хранят в темном прохладном месте. Так вы обеспечите хорошую схожесть и получите крепкие растения.

Чеснок осенью сажают в октябре (фото: Pixabay.com)

Какие подготовить чеснок к посадке

Во время зимовки чеснок может подвергнуться болезням или стать жертвой вредителей, поэтому подготовка минимизирует эти риски. Кроме того, она поможет зубчикам быстрее прорасти весной и повысит их стойкость к заболеваниям.

Прежде чем высаживать чеснок, обязательно проверьте его на наличие повреждений или признаков гнили. Отделите зубчики за несколько дней до посадки, но оставляйте их в кожуре - это естественная защита от инфекций.

Если на нижней части зубчиков зачатки корней, это хороший знак: такой чеснок быстро укоренится.

Очень важно правильно подготовить посевной материал, поскольку это половина успеха (фото: Pixabay.com)

Обработка и замачивание чеснока

Чеснок, который вы собираетесь посадить, лучше обработать в специальных растворах для дезинфекции. Это может быть слабый раствор марганцовки или медного купороса. Такая обработка помогает уничтожить бактерии и снизить риск развития болезней. Дополнительно можно использовать стимуляторы роста для улучшения всхожести.

Народные средства, такие как раствор зеленки или соли также помогут подготовить зубчики к посадке. Главное - соблюдать время замачивания, чтобы не повредить материал.

Если все сделать правильно, вы сможете получить обильный и крепкий урожай, который вас порадует.

Раньше мы писали, когда нужно осенью сажать лук, чтобы получить большой урожай.

Читайте также, когда в октябре 2024 года благоприятные дни для работы на огороде по лунному календарю.

При написании материала были использованы источники: сайты и издания Gardeners' World, Old Farmer's Almanac, Bob Vila.

Читайте РБК-Украина в Google News
РослиниСад и огород