Построенный посреди моря дорогущий аэропорт начал тонуть. Что произошло

Где расположен аэропорт Кансай

Международный аэропорт Кансай (Кансайский аэропорт) - японский частный международный аэропорт.

Он расположен на искусственных островах, специально созданных в Осацком заливе (на юго-западе города Осака).

Кансайский аэропорт в Осацком заливе (скриншот: google.com/maps)

Если внимательнее взглянуть на этот объект на карте, можно увидеть, что с городом его соединяет одна-единственная дорога.

Международный аэропорт Кансай на карте (скриншот: google.com/maps)

Открытие Кансайского аэропорта

Открытие первой части международного аэропорта (одной взлетно-посадочной полосы на одном искусственном острове) состоялось осенью 1994 года на фоне:

невозможности расширения уже имеющегося в городе Осака аэропорта (из-за рельефа местности и зоны жилой застройки)

растущих потребностей региона в транспортной разгрузке

В сентябре 2007 года в эксплуатацию была сдана вторая взлетно-посадочная полоса на еще одном искусственном острове.

В общей сложности строительство аэропорта стоило более 20 млрд долларов.

Вид на аэропорт с терминалом (фото: en.wikipedia.org)

Вызовы во время строительства

Во время строительства аэропорта инженеры и архитекторы столкнулись с невероятными вызовами:

сооружением грандиозных искусственных островов на вязкой почве в морском заливе

строительством на них масштабного международного аэропорта (взлетно-посадочных полос и терминалов) с учетом нестабильности пород, а также вероятности землетрясений и тайфунов

Большинство процессов в рамках строительства этого объекта происходили в соответствии с новейшими в то время технологиями и контролировались с помощью спутников и компьютеров.

Второй этап строительства аэропорта (фото: en.wikipedia.org)

Что известно о затоплении и перспективах

За свое существование международный аэропорт Кансай выдерживал и землетрясения, и тайфуны. Со временем эксперты начали замечать, что он хоть и не быстро, но погружается в воду из-за "проседания" искусственных островов.

В настоящее время аэропорт медленно отдаляется от городского рубежа и затонул уже почти на 12 метров, однако до сих пор продолжает обслуживать пассажиров.

В то же время инженеров больше всего беспокоит не скорость затопления, а то, что поверхность объекта больше не равномерна. Согласно подсчетам специалистов, средняя часть аэропорта может затонуть быстрее его краев.

Затопление аэропорта во время тайфуна (фото: en.wikipedia.org)

В The Daily Express уточнили, что при проектировании инженеры допускали частичное затопление конструкции со временем, но считали, что за приблизительно 50 лет процесс остановится до уровня 4 метров над водой (минимально допустимая высота для предотвращения наводнения).

По мнению современников, аэропорт, вероятно, продолжит тонуть и дальше. Если это правда - к 2056 году он может прекратить свое существование (тогда искусственные острова опустятся на предельно низкую высоту).