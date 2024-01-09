Построенный посреди моря дорогущий аэропорт начал тонуть. Что произошло

Международный аэропорт Кансай, расположенный на искусственных островах посреди Осацкого залива в Японии, медленно уходит под воду. Некоторые эксперты считают, что он может прекратить свое существование уже до 2056 года.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что известно о строительстве уникального аэропорта, его состоянии сегодня и дальнейшей вероятной судьбе.
При подготовке материала были использованы следующие источники: Daily Express, Kansai Airports, Wikipedia.
Международный аэропорт Кансай (Кансайский аэропорт) - японский частный международный аэропорт.
Он расположен на искусственных островах, специально созданных в Осацком заливе (на юго-западе города Осака).
Кансайский аэропорт в Осацком заливе (скриншот: google.com/maps)
Если внимательнее взглянуть на этот объект на карте, можно увидеть, что с городом его соединяет одна-единственная дорога.
Международный аэропорт Кансай на карте (скриншот: google.com/maps)
Открытие первой части международного аэропорта (одной взлетно-посадочной полосы на одном искусственном острове) состоялось осенью 1994 года на фоне:
В сентябре 2007 года в эксплуатацию была сдана вторая взлетно-посадочная полоса на еще одном искусственном острове.
В общей сложности строительство аэропорта стоило более 20 млрд долларов.
Вид на аэропорт с терминалом (фото: en.wikipedia.org)
Во время строительства аэропорта инженеры и архитекторы столкнулись с невероятными вызовами:
Большинство процессов в рамках строительства этого объекта происходили в соответствии с новейшими в то время технологиями и контролировались с помощью спутников и компьютеров.
Второй этап строительства аэропорта (фото: en.wikipedia.org)
За свое существование международный аэропорт Кансай выдерживал и землетрясения, и тайфуны. Со временем эксперты начали замечать, что он хоть и не быстро, но погружается в воду из-за "проседания" искусственных островов.
В настоящее время аэропорт медленно отдаляется от городского рубежа и затонул уже почти на 12 метров, однако до сих пор продолжает обслуживать пассажиров.
В то же время инженеров больше всего беспокоит не скорость затопления, а то, что поверхность объекта больше не равномерна. Согласно подсчетам специалистов, средняя часть аэропорта может затонуть быстрее его краев.
Затопление аэропорта во время тайфуна (фото: en.wikipedia.org)
В The Daily Express уточнили, что при проектировании инженеры допускали частичное затопление конструкции со временем, но считали, что за приблизительно 50 лет процесс остановится до уровня 4 метров над водой (минимально допустимая высота для предотвращения наводнения).
По мнению современников, аэропорт, вероятно, продолжит тонуть и дальше. Если это правда - к 2056 году он может прекратить свое существование (тогда искусственные острова опустятся на предельно низкую высоту).
Напомним, в конце прошлого лета Японию накрыл мощный тайфун "Ханун".
Сообщалось также, что в Японии при посадке загорелся самолет с почти 400 пассажирами на борту.