Так сбивать высокое давление нельзя: какие бабушкины способы не стоит использовать и почему

Как распознать проблемы с давлением

Часто человек не испытывает ярко выраженных признаков гипертонии (повышенного давления). Единственный способ проверить - измерить артериальное давление с помощью специального аппарата.

Если у вас жалоб на давление нет и ваш возраст пересек отметку в 40 лет, в Национальной службе здоровья Британии рекомендуют проверять давление раз в 5 лет. Если вы находитесь в зоне риска - то хотя бы раз в год.

Фактора риска:

Пол (чаще проблемы возникают у женщин)

Возраст (старше 50 лет)

Уровень общего холестерина

А также симптомы:

Повышенное давление (выше 140/90)

Головная боль - чаще в затылочной или теменной части

Периодический шум в ушах, потемнение в глазах и головокружение

Боль в области сердца

Ускоренное сердцебиение (более 90 раз в минуту) в спокойном состоянии

Ощущение духоты

Как лечили гипертонию в СССР

Как объясняет Илона Бегларян, одним из самых популярных препаратов от давления в советское время был клофелин.

"Клофелин действительно имеет способность снижать давление, но есть проблемы по поводу безопасности. В частности - несоблюдение норм безопасной дозировки и связанные с этим последствия, например, неврологические эффекты", - подчеркивает кардиолог.

Еще один препарат, который использовали в то время - фуросемид. Однако это скорее мочегонное средство.

"Фуросемид также влияет на артериальное давление, но не напрямую. Это мочегонное средство. Поэтому в комбинированном лечении разных состояний препарат применяется и сейчас. Но мы имеем и много других более безопасных мочегонных, когда они действительно нужны. Пациенты, например, часто принимали препарат свыше нормы, наблюдая за противоотечным эффектом фуросемида. Передозировка приводит к критическому снижению уровня калия в крови, небезопасного для сердца", - предупреждает врач.

Использовали и народные методы. Например, пиявки, которые для лечения разных болезней применяли со средних веков. Даже сейчас в некоторых аптеках можно увидеть объявления о продаже пиявок. И этих не самых приятных животных люди используют против очень разных заболеваний. И конечно же - без доказательств эффективности и безопасности.

При повышенном давлении пиявки использовали по очень простым логическим соображениям - меньше крови, ниже давление. И в средние века почти все лечили кровопусканием.

Еще наши бабушки парили ноги, чтобы снизить давление. Кардиолог объясняет, что при такой процедуре периферические мелкие сосуды расширяются и артериальное давление временно опускается. Однако одно дело - снимать таким способом отек носа при ОРВИ, а другое - влиять на серьезные кардиологические состояния.

Как объясняет врач, дозировать такое влияние не получится, а сам он долго не выдержит. В современной доказательной медицине есть множество безопасных и более эффективных методов. А снимать симптомы на некоторое время с помощью парки ног - это запускать проблему.

Есть ли профилактика?

Илона Бегларян отмечает, что сейчас используется международный опыт для лечения этого заболевания и можно подобрать препарат каждому пациенту индивидуально - с учетом состояния здоровья и многих показателей.

Магической таблетки от гипертонии, увы, не существует. И во многих случаях значительно улучшить ситуацию поможет изменение стиля жизни - коррекция рациона, повышение физической активности.

Что можно сделать для здоровья сосудов:

Снизить употребление соли до 1 ч. ложки в день - тут не только соль, которую вы используете в приготовлении, но и та, которая есть в готовых продуктах.

Питайтесь сбалансировано, включите в рацион больше фруктов и овощей

Не пренебрегайте физической нагрузкой

Следите за своим индексом тела (посоветуйтесь об этом с вашим врачом)

Откажитесь от курения и алкоголя

Постарайтесь употреблять меньше кофеина

И помните, что диагноз поставить может только специалист и схему лечения он подбирает индивидуально - в соответствии с показателями здоровья.