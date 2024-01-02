Сбитие было в 300 метрах: в результате обстрела Киева львица из зооцентра получила контузию (видео)

Утром 2 января Россия совершила очередной ракетный обстрел Украины. Силы ПВО уничтожили более 60 крылатых ракет и 10 "Кинжалов". В результате падения обломков львица Юна из зооцентра в Киевской области получила контузию.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост Центра спасения диких животных в Facebook..
"Сегодня утро было совсем не хорошим, наша львица Юна попала в тяжелую ситуацию. В результате сбития ракеты и падения около 300 метров от ее вольера она получила серьезную контузию", - говорится в сообщении.
У животного произошла полная утрата координации.
Зоозащитники убеждены, что это следствие обстрела, поскольку Юна не могла нигде удариться или травмироваться.
"Она уже получает необходимый курс лечения, и мы надеемся на ее выздоровление. Спасибо вам за заботу и слова поддержки в это тяжелое время. Ваша поддержка очень важна для нас и для Юны", - просят о помощи в организации.
Присоединиться к помощи львицы можно по ссылке.
Российские войска ранним утром 2 января запустили по Украине ракеты. Под массированным ударом оказались Киев и Харьков, взрывы раздавались и в других регионах.
По предварительной информации, российские террористы ночью и утром 2 января выпустили по Украине 99 ракет разных типов и 35 дронов-камикадзе Shahed. Силам ПВО удалось уничтожить 72 ракеты и все беспилотники.
Ранее мы сообщали о том, что в результате удара по Киеву погибла футболистка вместе с матерью.
Кроме того, известная харьковская волонтер Наталья Попова получила ранения из-за обстрела россиян.