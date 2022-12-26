Соберите этот список в своем доме на случай блэкаута: что должно быть обязательно

Какие продукты должны быть в запасе

Крупы - важно, чтобы их можно было приготовить обычным кипятком с помощью запаривания. К кашам отлично подойдут овощи, которые можно приготовить заранее. Некоторые овощи содержат больше питательных веществ, если их обжарить - например, помидоры и морковь. К каше можно добавить брынзу или фету, оливки, зелень, лук.

Что нужно купить:

кускус

чечевица

овсянка быстрого приготовления

гречневая каша (нужно замачивать)

гречневые хлопья быстрого приготовления

"Если гречку залить кипятком на ночь, то она будет готова и без лишней жидкости. А вот чечевицу все равно нужно хотя бы немного приварить", - рекомендует биолог Дарка Озерна.

Сублимированные фрукты и овощи. Некоторые сублимированные ягоды и фрукты уже продаются в виде порошка. Их можно залить кипятком и получить фруктовый чай. Добавить в кефир или ряженку - яркое смузи, в кашу - получится вкусное блюдо.

Не все консервы - зло. Консервированные овощи и фрукты могут прекрасной возможностью разнообразить рацион. Их можно добавить в салат, кашу, сделать из них паштет.

Какие выбрать:

Фасоль

Томаты

Кукуруза

Горошек

Тунец в собственном соку

Маринованные овощи

Анчоусы

Чтобы уменьшить количество сахара и соли в консервированных продуктах, их можно промыть тщательно водой.

Супы-пюре быстрого приготовления. Обычно такие супы бывают на основе нута или чечевицы. В них мало калорий, но они прекрасно согревают и готовятся за считанные минуты. В супы можно добавить сухарики, предварительно сваренное мясо или немного сала.

Сладкое. ВОЗ рекомендует употреблять не более 25 г сахара в сутки (это около 6 столовых ложек). Но можно выбрать и более полезные сладости:

Сухофрукты

Яблочные чипсы

Пастила

Черный шоколад

Домашнее печенье

Домашняя шоколадная паста

Вкусные намазки

Хумус

Арахисовые пасты

Джемы из фруктов и ягод

Соус песто

Хумус отлично подойдет к крупам, пасте, а также на лаваш или хлеб. Можно добавлять овощи - по вкусу. Арахисовые пасты станут отличным вариантом завтрака в сочетании с небольшим количеством джема тли сыра. Такую пасту можно добавить к кисломолочному сыру и завтрак будет сытным и богатый белком.

Важные вещи на случай блэкаута

Приготовление пищи. Если у вас в доме электрическая плита, то стоит позаботиться о безопасном приспособлении для приготовления пищи. Это может быть сертифицированная туристическая горелка или небольшая плита с газовым баллоном. Обязательно изучите все правила безопасности и покупайте только у проверенных продавцов.

Для того чтобы приготовить пищу, можно поставить переносную электрическую плиту и подключить ее от источника БП. Еще на помощь придут мини-печки и спиртовые таблетки.

Если у вас частный дом или есть удобный двор, то стоит подумать о мангале и возможности готовить под открытым небом.

Вода. Запасите воду для технических нужд, приготовления пищи и питья. Питьевой воды должно быть не менее 2 л на человека в сутки.

Аптечка. Проверьте аптечку и купите все необходимые лекарства. Не забудьте сделать запас для членов семьи с хроническими заболеваниями, которые принимают лекарство постоянно.

Животные. Сделайте запас корма для животных. Если они употребляют натуральную пищу - продумайте, что вы можете заранее приготовить и заморозить.

Полезные мелочи. Свечи, фонарики, спички, батарейки, маленькое радио - это обязательно сейчас должно быть в каждом доме. Также вам будут нужны термосы - для пищи и напитков. Если есть такая возможность - купите домой лампы на батарейках или несколько гирлянд.

Тепло. У всех членов семьи обязательно должны быть наборы теплой одежды. Желательно: комплект термобелья, теплые спортивные костюмы, носки, флисовая одежда. Также стоит сделать запас пледов и одеял.