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Соберите этот список в своем доме на случай блэкаута: что должно быть обязательно

Какими вещами и продуктами нужно запастись на случай блэкаута (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Выключения света в Украине стали уже постоянными и РФ может нанести новый удар в любой момент. Так как впереди праздничные дни, то стоит заранее запастись самыми необходимыми продуктами и вещами.

Что обязательно должно быть в вашей кладовке на случай блэкаута, рассказали Telegram-канале "Бережи себе".

Какие продукты должны быть в запасе

Крупы - важно, чтобы их можно было приготовить обычным кипятком с помощью запаривания. К кашам отлично подойдут овощи, которые можно приготовить заранее. Некоторые овощи содержат больше питательных веществ, если их обжарить - например, помидоры и морковь. К каше можно добавить брынзу или фету, оливки, зелень, лук.

Что нужно купить:

  • кускус
  • чечевица
  • овсянка быстрого приготовления
  • гречневая каша (нужно замачивать)
  • гречневые хлопья быстрого приготовления

"Если гречку залить кипятком на ночь, то она будет готова и без лишней жидкости. А вот чечевицу все равно нужно хотя бы немного приварить", - рекомендует биолог Дарка Озерна.

Сублимированные фрукты и овощи. Некоторые сублимированные ягоды и фрукты уже продаются в виде порошка. Их можно залить кипятком и получить фруктовый чай. Добавить в кефир или ряженку - яркое смузи, в кашу - получится вкусное блюдо.

Не все консервы - зло. Консервированные овощи и фрукты могут прекрасной возможностью разнообразить рацион. Их можно добавить в салат, кашу, сделать из них паштет.

Какие выбрать:

  • Фасоль
  • Томаты
  • Кукуруза
  • Горошек
  • Тунец в собственном соку
  • Маринованные овощи
  • Анчоусы

Чтобы уменьшить количество сахара и соли в консервированных продуктах, их можно промыть тщательно водой.

Супы-пюре быстрого приготовления. Обычно такие супы бывают на основе нута или чечевицы. В них мало калорий, но они прекрасно согревают и готовятся за считанные минуты. В супы можно добавить сухарики, предварительно сваренное мясо или немного сала.

Сладкое. ВОЗ рекомендует употреблять не более 25 г сахара в сутки (это около 6 столовых ложек). Но можно выбрать и более полезные сладости:

  • Сухофрукты
  • Яблочные чипсы
  • Пастила
  • Черный шоколад
  • Домашнее печенье
  • Домашняя шоколадная паста

Вкусные намазки

  • Хумус
  • Арахисовые пасты
  • Джемы из фруктов и ягод
  • Соус песто

Хумус отлично подойдет к крупам, пасте, а также на лаваш или хлеб. Можно добавлять овощи - по вкусу. Арахисовые пасты станут отличным вариантом завтрака в сочетании с небольшим количеством джема тли сыра. Такую пасту можно добавить к кисломолочному сыру и завтрак будет сытным и богатый белком.

Важные вещи на случай блэкаута

Приготовление пищи. Если у вас в доме электрическая плита, то стоит позаботиться о безопасном приспособлении для приготовления пищи. Это может быть сертифицированная туристическая горелка или небольшая плита с газовым баллоном. Обязательно изучите все правила безопасности и покупайте только у проверенных продавцов.

Для того чтобы приготовить пищу, можно поставить переносную электрическую плиту и подключить ее от источника БП. Еще на помощь придут мини-печки и спиртовые таблетки.

Если у вас частный дом или есть удобный двор, то стоит подумать о мангале и возможности готовить под открытым небом.

Вода. Запасите воду для технических нужд, приготовления пищи и питья. Питьевой воды должно быть не менее 2 л на человека в сутки.

Аптечка. Проверьте аптечку и купите все необходимые лекарства. Не забудьте сделать запас для членов семьи с хроническими заболеваниями, которые принимают лекарство постоянно.

Животные. Сделайте запас корма для животных. Если они употребляют натуральную пищу - продумайте, что вы можете заранее приготовить и заморозить.

Полезные мелочи. Свечи, фонарики, спички, батарейки, маленькое радио - это обязательно сейчас должно быть в каждом доме. Также вам будут нужны термосы - для пищи и напитков. Если есть такая возможность - купите домой лампы на батарейках или несколько гирлянд.

Тепло. У всех членов семьи обязательно должны быть наборы теплой одежды. Желательно: комплект термобелья, теплые спортивные костюмы, носки, флисовая одежда. Также стоит сделать запас пледов и одеял.

Кстати, ранее мы писали о том, какие нестандартные предметы помогут вам облегчить жизнь без света или отопления.

А также рассказывали о том, какие способы помогут согреть всю семью во время блэкаута.

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