Не храните эти вещи во дворе осенью: их невозможно будет починить

Игрушки

Наши сады наиболее используются летом, а это значит, что осенью предметы могут остаться. Поэтому перенесите все детские вещи в дом. Обратите внимание на футбольные мячи, пластиковые игрушки и детские бассейны.

Если у вас в саду есть батут, который не будет использоваться зимой, следует снять сетку и прикрепить чехол для батута, чтобы оградить его от непогоды.

Игрушечные домики для детей вымойте с мылом, а затем оставьте до полного высыхания с открытой дверью и окнами.

Садовые инструменты

Садовые инструменты могут быть разбросаны по теплице, сараю, гаражу и даже на самом газоне. Поскольку они вряд ли будут использоваться зимой, их нужно собирать, чистить и хранить соответствующим образом.

Грязь или влага, которые непременно будут накапливаться при хранении на улице, будут способствовать появлению ржавчины. Если на лопатах и тяпках имеется устойчивая грязь или ржавчина, воспользуйтесь проволочной щеткой, чтобы удалить загрязнение, а затем вымойте инструменты в мыльной воде и высушите.

После этого сбрызните предметы дезинфицирующим средством, следуя инструкциям на упаковке. Оставьте на указанное время, затем промойте и высушите. Перед хранением протрите промасленной тряпкой, чтобы предотвратить появление ржавчины и убедитесь, что инструменты полностью высохли.

Пустые горшки

Уберите со двора осенью все пустые горшки для очистки и длительного хранения. Так, они будут готовы к использованию весной. Смойте остатки грунта щеткой, затем вымойте горшки в теплой мыльной воде, прополощите и высушите.

Также продезинфицируйте поверхности подходящим средством. После того как горшки и лотки будут чистыми и сухими, их можно сложить в штабеля для удобного хранения. Положите между горшками газету, чтобы они не слипались.

Летняя мебель

Лучше всего хранить летнюю мебель из пластика, дерева или текстиля в доме. Влага будет вызывать появление плесени или грибка на этих вещах, а низкая температура приведет к трещинам. Кроме того, животные могут испачкать, повредить или сделать дыры у поверхности мебели.

Летняя мебель может испортиться от осенних дождей и холода (иллюстративное фото: GettyImages)

Открытые упаковки

Любые открытые упаковки с продуктами, такими как удобрения, семена и кристаллы, содержащие воду, должны быть герметично закрыты и перенесены в помещение.

Это предотвращает попадание влаги и потенциальную порчу продукта. Любые семена лучше дополнительно положить герметичный контейнер, чтобы защитить от крыс.

Тепличные растения

Если ваша теплица переполнена, это может привести к тому, что растения задохнутся и усугубят их здоровье. Поэтому, возможно, стоит отдать одно-два растения. Только сначала убедитесь, что она не болеет.

Проверьте все ваши растения на наличие болезней перед заменой; поместите все пораженные растения в карантин, пока они не будут излечены и снова здоровы. После того, как вы освободили место, проведите тщательную уборку.

Опавшие листья

Когда листья начинают падать, они быстро загромождают ваш сад. Кто-то может оставить поверхность покрытой - в конце концов, листья являются природной мульчей и принесут пользу почве.

Но они могут препятствовать росту травы на газоне и стать опасными из-за скольжения, если намокнут. Поэтому осенью лучше сгребать опавшую листву и ботву.

Кроме этого, следует почистить водостоки - забитые желоба приводят к тому, что вода переливается через край, что может повредить дом. А если вода замерзнет, желоба могут расшириться и треснуть.

Краска

Краска должна храниться в соответствующих условиях - нельзя допускать перегревания и переохлаждения банок, происходящих летом и осенью.

Если хранить банки с краской осенью на улице, похолодание может ухудшить свойства красителя, а влага - вызвать ржавление банки.

Декорации

Хотя осенью еще можно украшать сад к праздникам, важно как можно скорее снимать бумажные украшения. Из-за повышения уровня влажности они выцветут и сгниют и вряд ли будут радовать.