Не храните эти продукты в холодильнике: какую пищу портит холод

Хранение продуктов в холодильнике необходимо для большинства из них, однако существует немало видов еды, для которых холодные условия могут привести к потере вкуса, текстуры и полезных свойств.
РБК-Украина (проект Styler) рассматривает основные группы продуктов, которые не следует хранить в холодильнике.
Бананы и экзотические фрукты, такие как ананасы, киви, манго быстро чернеют в холодильнике и выделяют этилен, что ускоряет процесс порчи соседних продуктов. Они хранятся при комнатной температуре, что позволяет сохранить их вкусовые качества и товарный вид.
Авокадо также не следует помещать в холодильник, поскольку оно не созреет при таких условиях, а только потемнеет и испортится.
Арбуз и дыня в холодильнике теряют свои вкусовые характеристики, аромат и яркость, поэтому их следует хранить в холодном, но не холодном месте. Нарезанные кусочки можно хранить в холодильнике, но не дольше 24 часов.
Картофель на холоде меняет свой состав: крахмал превращается в сахар, что ухудшает вкусовые свойства и структуру овоща. Оптимальными условиями для хранения картофеля являются темные и сухие места, такие как кладовка или подвал.
Лук и чеснок в холодильнике при недостаточной циркуляции воздуха и повышенной влажности быстро становятся безжизненными, прорастают и начинают гнить. Они должны храниться без доступа света в бумажных пакетах, что обеспечит упругость и качество овощей.
Баклажаны быстро портятся при низких температурах, а на кожуре появляются темные пятна.
Томаты теряют свой яркий вкус и структуру при хранении в холодильнике, становясь мучнистыми и безвкусными. Лучше их хранить при комнатной температуре.
Зелень (например, базилик, петрушка, укроп) быстро увядает и чернеет на холоде. Кроме того, ароматные травы впитывают запахи других продуктов, что аннулирует их полезные свойства. Лучше хранить зелень в миске с водой при комнатной температуре.
Хлеб в холодильнике мгновенно впитывает посторонние запахи, а при повышенной влажности на нем может появиться плесень. Холодные условия делают хлеб черствым и безвкусным. Хлебница является идеальным местом хранения, поскольку она помогает поддерживать мягкость и свежесть выпечки.
Мёд теряет свои полезные свойства, вкус и текстуру при хранении в холоде. Он быстро кристаллизуется и становится густым. Оптимальное место для меда - сухое и темное место при комнатной температуре.
Оливковое масло в холодильнике теряет свои полезные свойства: появляется горечь и белый осадок. Сохранять масло лучше в темном и прохладном месте.
Шоколад при низких температурах покрывается белым налетом и теряет свой эстетичный вид и вкусовые свойства. Хранить шоколад следует в сухом прохладном месте, избегая холодильника, если он не тает от жары.
Ягоды следует употреблять в пищу как можно быстрее после сбора или покупки, поскольку они имеют очень короткий срок хранения. В холодильнике они могут утратить свою текстуру и вкус. Если вы хотите сохранить ягоды подольше, их лучше заморозить.
Консервы и кетчуп не нуждаются в хранении в холодильнике, если они еще не открыты. Большинство из них содержат консерванты, позволяющие хранить их при комнатной температуре.
Орехи и сухофрукты также не следует хранить в холодильнике, поскольку они теряют свою структуру и полезные свойства. Оптимальные условия для них - сухое и прохладное место, где они останутся свежими долгое время.
Раньше мы писали, как расставить продукты в холодильнике, чтобы они были свежими подольше.
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При написании материала использовались следующие источники: сайты и издания Virtual College, Matrha Stewart, Good Housekeeping.