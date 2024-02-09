"Зажал деньги": известная певица раскрыла детали скандала с Бебешко

"Ты немножко жадный"

Певица вспомнила, что в прошлом работала с Бебешко. Впрочем, потом их пути разошлись.

"Я хотела развивать проект, у нас в то время была я и четыре человека балета. И он для того чтобы не платить... Извини, господин Бебешко, ну ты знаешь, что ты немножко жадный", - с улыбкой сказала певица.

"Он просто зажал деньги, он зажимал деньги. Потом я хотела, чтобы у меня был свой собственный бэнд", - добавила она.

Бебешко же тогда не хотел тратить на это деньги. Хотя, отмечает СолоХа, она постоянно выступала на концертах и корпоративах, поэтому средства были.

СолоХа вспомнила о конфликте с Бебешко (фото: instagram.com/soloha_official)

"Иди в самостоятельное плавание"

Поэтому певица сама собрала бэнд и начала делать самостоятельные движения. Она записала песню, которую оценили и другие продюсеры.

"Бебешко тогда сказал: "Солоха, ты слишком, я вижу, самостоятельная. Ну ладно, иди в самостоятельное плавание но "Солоху" я оставляю себе, а песни будет петь другая девочка, и она уже у меня есть". Но он не знал, что у меня мой первый муж - серьезный и умный человек, который просто связан с МВД", - заявила певица.

Скандал удалось решить. СолоХа оставила за собой творческий псевдоним и возможность исполнять песни. Сейчас же между певицей и Бебешко нет споров, продюсер здоровается с артисткой при встрече и даже хвалил то, что она не закончила карьеру.