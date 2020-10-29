Мовний скандал в маршрутці Слов'янська: учасникам загрожує в'язниця

Скандал в маршрутці Слов'янська із-за української мови (колаж: РБК-Україна)

Скандал через українську мову в маршрутці міста Слов'янськ викликав реакцію МВС

Мовний скандал в маршрутці Слов'янська отримав несподіване продовження. Після того, як пасажири накинулися на дівчину за українську мову, назвавши її "телячою", приспіла реакція Міністерства внутрішніх справ.

За словами радника міністра внутрішніх Івана Варченка, пасажири маршрутки, які атакували жінку за українську мову, понесуть покарання згідно закону України. Про це повідомляє прес-служба МВС.

Чиновник заявив, що розпалювання ворожнечі та образи почуттів громадян за мовними ознаками передбачає покарання за статтею 161 КК України.

"Санкція за знущання над людьми, які розмовляють українською, - до п'яти років ув'язнення. Груба істота чоловічої статі, яка розпускала руки, познайомиться зі статтею 296 Кримінального кодексу, що передбачає обмеження волі до 5 років", - сказав Варченко.

Крім того, тих пасажирів, які ігнорують масковий режим, може чекати адміністративне порушення в розмірі від 17 до 34 тисяч гривень.

"Громадянам, які нахабно ігнорують протиепідемічні заходи і наражають на небезпеку інших людей, агресивно відмовляючись користуватися масками в громадському транспорті, нагадають про адміністративні правопорушення зі штрафом від 17 до 34 тисяч гривень", - додав радник глави МВС.

Нагадаємо, що в маршрутці Слов'янська спалахнув скандал через пасажирку, яка попросила чоловіка надіти маску. Але обурило його та інших пасажирів не так прохання, як те, що звернення було українською мовою.

Пізніше з'ясувалося, що учасницею конфлікту стала кандидат у депутати міської ради від партії "Наш Край" Валентина Павлова.