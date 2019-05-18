Хто займе Залізний трон у "Грі престолів": названо ім'я

Вже завтра, 19 травня, HBO покаже заключний епізод серіалу "Гра престолів", і мільйони фанатів нарешті дізнаються, хто ж здобув перемогу та посів на Залізний трон. Оглядач BBC Марк Шеа визначив головних претендентів.

Більшість фанатів серіалу впевнені в тому, що переможцем стане Дейенеріс Таргаріен, яку в п'ятій серії восьмого сезону прозвали Божевільною королевою за її жорстокість. Однак творці "Ігри престолів" не раз доводили, що вміють дивувати глядачів несподіваними поворотами.

Хто переможе в серіалі "Гра престолів" (кадр із серіалу: HBO.com)

Другим у рейтингу ймовірних переможців виявився Джон Сноу, який, як відомо, користується загальною любов'ю. На його користь говорить й той факт, що він єдиний законний спадкоємець Залізного трону.

Третє місце віддають Сансі Старк, яку грає молода актриса Софі Тернер. Вона протягом усіх сезонів демонструвала приголомшливе терпіння та чудові дипломатичні якості, а її мудрості можна позаздрити.

А ось шанувальники першого чоловіка Санси Старк Тіріона Ланістера впевнені, що він - найкращий кандидат на перемогу, однак є важливий нюанс: Тіріон може зійти на престол тільки в тому випадку, якщо головні претенденти переб'ють один одного в останній серії. І можливість такої розв'язки ніхто не заперечує.

Раніше ми писали про те, що виконавиця ролі Санси Старк відчувала психологічні проблеми і навіть подумувала про самогубство.

А також розповідали про те, що фанати серіалу "Гри престолів" незадоволені кінцівкою восьмого сезону і хочуть вимагати від творців перезняти фінальні епізоди.