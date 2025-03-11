Занимаетесь спортом без тренера? Вот как самостоятельно проверить свою физическую силу

Запишите на видео свою тренировку

Тренер Стеф Уилбердинг отметил, что записывание своей тренировки может показаться неудобным. Однако когда вы сможете видеть, как ваше тело движется, то лучше поймете свои слабые места и сможете самостоятельно проверить форму.

Если вам больно, остановитесь

Небольшая боль после тренировки является нормальным. Но если вы чувствуете чрезвычайный дискомфорт, стоит остановиться как можно скорее.

Помимо того, что вы значительно превысили свой текущий уровень физической подготовки, вы можете использовать энергию в ненадлежащей форме.

Независимо от типа упражнений - йоги, бокса и бега, нет лучшего способа самостоятельно проверить свою форму, чем наблюдать на себя в зеркале.

Тест на выносливость (бег)

Пройдите тест на максимальную выносливость, например, пробежав 1-2 км на беговой дорожке на высокой скорости. Время, которое вы тратите на этот отрезок, поможет оценить ваш уровень кардио-фитнеса.

Тест на силовые возможности

Если вы занимаетесь силовыми упражнениями, проверьте, сколько раз вы можете поднять максимальный вес за одно повторение для таких упражнений, как приседания, жим лежа, становые тяги. Это позволит вам определить, на каком уровне находится ваша сила.

Также выполнение серий отжиманий (от 10 до 30 повторов) или подтягиваний (от 1 до 5 раз) позволит оценить силу верхней части тела.

Восстановление организма

После интенсивной тренировки проверьте, сколько времени нужно телу, чтобы восстановиться. Это можно измерить с помощью пульса, следите за тем, как быстро он снижается после упражнений.

Тест на гибкость

Для оценки гибкости, попробуйте коснуться пальцами рук к ногам, стоя прямо. Если вам удается это сделать, то это показатель хорошего уровня гибкости. Если нет - нужно уделять больше внимания растяжке.

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