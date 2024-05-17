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"Зайдут в спину Курахово, Константиновки и Краматорска": сержант Сил обороны дал неутешительный прогноз

Пятница 17 мая 2024 09:22
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"Зайдут в спину Курахово, Константиновки и Краматорска": сержант Сил обороны дал неутешительный прогноз Что военный думает о возможных событиях на фронте (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Андрей с позывным "Хоккей" - сержант одного из подразделений Сил Обороны. Он воюет на Авдеевском направлении и считает, что скоро нас может ждать битва за Покровск.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), об этом "Хоккей" рассказал в новом видео, которое вышло на YouTube-канале "Український свідок".

Так, сержант уверен, что вероятное сражение за Покровск продлится долго. И на этом все не кончится.

"Если россияне возьмут Покровск, то зайдут в спину Курахово, Константиновки и Краматорска. В окружении окажется Торецк. Если битва за этот город будет, то она будет продолжаться дольше, чем битва за Бахмут", - считает "Хоккей".

Кроме того, военный заявил, что времени на подготовку уже нет.

"Мы должны делать оборонные сооружения и постоянно обучать людей. Одного месяца подготовки для бойцов мало, должно быть хотя бы три. Но попробуем. Боремся, поборем", - отмечает сержант.

После того, как россияне взяли Авдеевку, добавил военный, фронт продвинулся. В результате появились "покровское" и "кураховское" направления.

"Это произошло из-за ряда факторов, которые находятся вне моей компетенции. Но я знаю, что так называемые "подготовленные позиции", вырытые военно-гражданской администрацией, были прямо посреди поля. Большинство из них - непригодны к пользованию. Солдаты их видели, уходили в посадку и зарывались собственноручно", - заявил "Хоккей.

Также он отметил, что, по его мнению, нужно эвакуировать пожилых и гражданских из прифронтовых городов. Их там быть не должно, считает военный.

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