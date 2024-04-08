"Был движущей силой". На фронте погиб легендарный командир роты 67-й ОМБр Сергей Коновал

На фронте, выполняя боевое задание вблизи Часового Яра в Донецкой области, погиб легендарный воин из Тернополя - Сергей Коновал с позывным "Норд".

При подготовке материала были использованы следующие источники: страницы Olha Konoval и Михаила Ухмана в Facebook.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что известно об этой выдающейся личности и его жизненном пути.

Сообщение о гибели

О гибели Сергея Коновала сообщила его супруга Ольга.

"Мой любимый муж Сергей Коновал и мой кум Tapac Tapan. Последнее дыхание они вместе отдали за нас. Бок о бок защищая каждого, но не себя. Они вместе были с начала, вместе для них и закончилась эта война", - говорится в сообщения женщины в Facebook.

Она призналась, что не знает, как жить дальше.

"Ибо вся моя жизнь это был он, они, и наша Стальная Сотня. Меня не стало вместе с ними. Вы, мои коты, моя гордость и моя тишина", - подытожила Ольга.

Публикация жены "Норда" (скриншот: facebook.com/Olha Konoval)

Прощание с Героем

О страшном событии - гибели Коновалова - написал также военный журналист и режиссер Михаил Ухман, который был товарищем и коллегой "Норда".

Согласно его информации, попрощаться с Сергеем можно будет:

9 апреля (во вторник) с 10:00 до 11:00 в Киеве на Майдане Незалежности

9 апреля (во вторник) в 19:00 - в городе Тернополе в Доме Печали

Похороны состоятся на следующий день - в среду, 10 апреля, на Микулинецком кладбище Тернополя.

Публикация Михаила Ухмана (скриншот: facebook.com/Михайло Ухман)

Жизненный путь Сергея Коновалова

Ухман, кроме прочего, написал объемную публикацию о жизненном пути павшего Героя.

"Норд". История победы. Говорят, что незаменимых не имеет, но - неповторимых тоже. Сергей Коновал был одним из таких. Забегая наперед, скажу, что он мог работать стоматологом - это его основная профессия; путешествовать по странам Европы и за океаном, однако Сергей избрал другую жизнь. Именно о другой стороне медали, я вам расскажу", - говорится в его сообщении.

Уточняется, что еще совсем юным парнем Сергей пошел воевать против российских оккупантов после начала российско-украинской войны в 2014 году в составе Добровольческого Украинского Корпуса "Правый сектор".

"После спада активных боевых действий Сергей начал заниматься просветительским направлением. Возглавляя Резервную сотню ДУК на Тернопольщине, "Норд" тренировал молодежь, готовил будущий резерв для боев с оккупантом", - припомнил Ухман.

Он подчеркнул, что Сергея любили и уважали все - даже оппоненты.

"Его искренность, доброта и какая-то детская улыбка нивелировали все конфликты", - заметил мужчина.

Отмечается, что параллельно от работы с молодежью Сергей работал как кинооператор.

"Именно он был движущей силой в фильме об украинских киборгах под названием "Трохи нижче неба", - добавил режиссер.

Он рассказал, что в течение двух лет ездил с "Нордом" и записывал интервью с очевидцами боев в ДАП.

"У нас не было средств, едва хватало на еду. Камеру нам подарил волонтер из Праги Anatoliy Kalinchuk. Машина на которой, мы ездили, казалось разлетится от старости и поломок. Однако никто не сдавался. Тем более, что впоследствии мы получили поддержку от Ruslan Gorovyi. Как результат работы нашего "трио", мы получили очень классный фильм об украинских воинах, которые противостояли превосходящим силам врага в Донецком аэропорту", - поделился журналист.

Он признал, что большое количество его знакомых по довоенной жизни, "работали за границей, ездили на море, жили в свое удовольствие".

"Мы же с Сергеем в перерывах между фронтовыми ротациями пытались сохранить что-то для будущих поколений. Один Бог знает, откуда брались силы и стимул", - добавил мужчина.

По его словам, параллельно с фильмом о киборгах, велась и работа над короткометражными лентами об украинских воинах, которые были объединены в проект - #Здобули_життя_вічне_вбою.

"Притом Сергей развивал свою сотню, учил стрелять, участвовал в различных общественных акциях, сотрудничал с бойцами ВСУ и других военных формирований", - добавил Ухман.

Он вспомнил также, как они с Сергеем затеяли фильм, который уже увидели тысячи украинцев.

"Шлях поколінь" - стал маленьким ударом по московской пропаганде и уже собрал несколько миллионов гривен в поддержку украинских воинов", - отметил художник.

В то же время, по его словам, Коновалов с единомышленниками работал над созданием - Дома Ветеранов в Тернополе.

"Государство не уделяло должного внимания ветеранам, которые воевали против московитов. Именно поэтому такие активисты, как Сергей, брали на себя инициативу и вели за собой тех, кто продолжал бороться за независимость Украины", - пояснил он.

Михаил Ухман напомнил также, что они с павшим ныне воином "не забывали о фронте".

"Крайний раз мы совместно с "Нордом" воевали в 2019 году в городе Марьинка. Подразделения 24-й Королевской бригады Вооруженных сил Украины продвигались в направлении Донецка. Наша добровольческая группа, активно им помогала. Днем и ночью, мы копали сухую Донецку землю в направлении шахты Трудовской. Жара, российские наемники, комары - были нашими противниками, но никто не думал сдаваться. Напротив, мы делали все, чтобы уменьшить количество московитов в Украине", - рассказал мужчина.

Кроме того, в свободное от боев время они с Сергеем "начали новый проект из трех фильмов".

"Первый - это фильм о боевой операции украинских воинов под названием "Цемах". Второй фильм - это истории потомков воинов УПА, живших вблизи Донецка. Третий фильм - "Дорога в Карпати", грандиозные съемки которого мы с Сергеем начали в Тернополе и Тернопольской области. Полномасштабное московское вторжение не дало возможности нам их завершить", - рассказал режиссер.

Он заметил - Сергей знал, что будет большая война.

"Он с друзьями готовился. Как только московиты применили ракеты, они уже согласно договоренностям и подготовке, ехали в Киев, чтобы противостоять агрессору. Бойцы ДУК воевали славно. Они уничтожали врага, наводя ужас на него. Через некоторое время, Сергей с собратьями стал частью ССО, а затем на базе подразделений ГУК ПС, была образована 67 бригада Вооруженных сил Украины", - поведал военный журналист.

По его словам, "Норд" принимал участие в боях за Киевскую, Харьковскую и Донецкую области.

"Именно от Сергея я узнал правду о боях за Бахмут. Некоторые события в данном городе называют - "фортеця Бахмут". Хотя, там нужно писать название - "Наш біль Бахмут...". Бои в современной войне - это отдельная страница для разговора, которую я уже не смогу подать так оригинально без моего друга и побратима", - признался Михаил.

Он добавил, что полномасштабное московское вторжение изменило каждого из нас.

"Сергей тоже изменился. Будучи офицером и командуя ротой, он немало получил и потерял. На его лице, я все меньше видел улыбку. Тяжелые бои, особенно под Лиманом, а с недавних пор и в Часовом Яру, истощали его", - объяснил мужчина.

В то же время, по словам Ухмана, "свежим дыханием и утешением для Сергея была его жена Оля".

"Она поддерживала постоянно и помогала. Это пример для всех, кто на фронте и тех, кто в тылу - поддерживайте друг друга. Не ешьте, а дополняйте, будьте вместе в радости и горе, тогда легче воевать и преодолевать препятствия", - подчеркнул побратим "Норда".

Он добавил, что последний раз видел Сергея "за два дня до того, как они с Олей должны были расписаться".

"Он рассказывал мне о предстоящем событии и в то же время, мы говорили о дронах камикадзе и съемках документального фильма в его батальоне. Да, Сергей, несмотря на войну, хотел снимать. Он грезил кино, составлял планы, снимал боевые действия на "гоупрошку". Он хотел иметь кино, которое передаст сегодняшнюю историю будущим потомкам", - поделился Ухман.

"Сергей Коновал "Норд" - сделал для Украины за десять лет войны больше, чем некоторые чиновники или депутаты.... Мой дорогой и милый друг, извини, что моментами не слушал тебя. Своим безразличием делал больно. Ты прощал и поддерживал. Был рядом, творил и вдохновлял. Ты - воин, которых мало, рыцарь новой Украины. При помощи Божьей, я постараюсь завершить все, что мы с тобой начали. Даже больше", - подытожил мужчина.