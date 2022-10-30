Всегда свежий к столу: как хранить зеленый лук зимой
Свежий зеленый лук долго не пролежит, ведь просто увядает. Но зеленый лук - это витаминная бомба и прекрасное дополнение ко всем блюдам.
Поэтому точно стоит иметь в доме несколько пучков этой зелени.
А как хранить зеленый лук на зиму в разном виде - читайте ниже в материале Styler.
Храним в холодильнике
Если холодильник - это единственное место, где вы можете хранить зеленый лук, тогда запомните одну важную вещь.
Перья лука будут свежими в течение двух-трех недель при температуре четыре градуса выше нуля. Но как только температура снизится до 0°C, зелень можно будет хранить один месяц.
В чем хранить лук?
- Полиэтиленовые пакеты - проколоть несколько дырочек для доступа воздуха и сложить немытый лук.
- Ткань - погрузить луковицу с корнем в воду, затем завернуть в ткань, обернуть бумагой, завязать тесьмой, сложить в пакет.
- Банки - вымыть лук, высушить его, сложить в банки и закрыть капроновыми крышками.
- Бумага - лук промыть, обсушить, завернуть в бумагу и убрать в холодильник.
С помощью любого из этих способов хранения зеленый лук будет храниться до полутора месяцев. Главное - не забывайте о температурном режиме.
Замораживаем на зиму
В большинстве своем все овощи хранят на зиму именно методом заморозки, и здесь также может быть несколько вариантов:
- нарезать лук, три минуты отварить в кипятке, дать остыть, сложить в контейнеры и убрать в морозилку
- целые перья 2-3 минуты обжарить на сковороде, сложить в контейнеры и убрать в морозилку
- вымытые и высушенные перья нарезать, 2-3 минуты бланшировать, дать остыть, сложить в контейнеры и убрать в морозилку
- нарезанные перья лука просто сложить в контейнеры и заморозить именно так
Зеленый лук будет дополнять ваши блюда зимой (фото: Freepik)
Готовим сушеный лук на зиму
Если у вас есть неделя времени и терпения, то сделать это можно на открытом воздухе.
Для начала хорошо промойте лук и высушите в теплом помещении. Важно следить, чтобы на лук не попадали прямые солнечные лучи: потому что все полезные свойства лука исчезнут.
Если лук крошится между пальцами, значит он достаточно сухой. Теперь можете пересыпать его в емкости и хранить на кухне.
Более быстрым способом сушки является с использованием духовки.
Вам нужно просто вымыть и обсушить лук, нарезать его и высыпать в емкость, подходящую для духовки.
Сушите лук 3-4 часа при температуре 100 градусов, несколько раз перемешав овощ. Когда сушеный лук готов, пересыпьте его в сухие пластиковые контейнеры или стеклянные банки.
Рецепт зимнего лука с солью
Такой лук считается уже готовой специей: его можно добавлять к супам, салатам или гарнирам.
На килограмм лука нужно 200 г соли. Вымыть и высушить овощи, затем нарезать и просто перемешать с солью. Получившуюся массу плотно положите в банку, чтобы выделился сок. Хранить зелёный лук с солью нужно, как и любую другую консервацию, в темном прохладном месте.
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