Не всегда к счастью: что произойдет, если увидеть радугу в небе
Одним из самых удивительных и замечательных явлений природы есть радуга на небе. Она всегда вызывает положительные эмоции.
Какие приметы существуют связаны с радугой - читайте ниже.
Знак гармонии
Согласно народной примете, радуга считается знаком гармонии между небом и землей. Ее цвета ассоциируются с сочетанием разных аспектов жизни:
- радости и горя
- света и тьмы
- любви и ненависти
Поэтому если человек увидел радугу в сложный этап своей жизни, то он поможет найти оптимальное решение.
Успех
Радуга появляется после дождя. Таким образом, она связывается с переходом от трудностей к благополучию, что дает надежду на лучшее будущее.
Любовь
Есть примета, что радуга может быть связана с любовью и счастьем.
В частности, если увидеть радугу вместе с партнером, это может предвещать счастливые отношения и полную гармонию.
Загадочность
Радуга появляется после дождя и быстро исчезает, поэтому не всем удается ее увидеть.
Эта кратковременность придает ей дополнительную загадочность и свидетельствует о быстротечности нашей жизни. Поэтому многие приметы относительно радуги можно трактовать по-разному.
Добавим, что в каждой культуре толкование этого явления может быть разным. Считается, что радуга на утреннем небе предвещает плохую погоду, а вечером - солнечную.
Как загадать желание
Если удалось проехать или пройти под радугой - к осуществлению заветных мечтаний. Однако загадать желание нужно под самой радугой. Если увидеть явление в свой день рождения - к успеху во всех делах в течение года.
Если приснилась радуга, то это предвещает неприятности. Это может быть разочарование в близком человеке или в жизни.
Зимой радуга бывает очень редко. Если она появилась в морозный день, то обещает в ближайшие дни морозы, если в пасмурный - то метель.
К тому же если в радуге больше красного цвета, то следует ожидать сильного ветра, зеленого - до дождей, если радуга очень яркая - то это к ненастью.
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