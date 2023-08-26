Не всегда к счастью: что произойдет, если увидеть радугу в небе

Одним из самых удивительных и замечательных явлений природы есть радуга на небе. Она всегда вызывает положительные эмоции.

Знак гармонии

Согласно народной примете, радуга считается знаком гармонии между небом и землей. Ее цвета ассоциируются с сочетанием разных аспектов жизни:

радости и горя

света и тьмы

любви и ненависти

Поэтому если человек увидел радугу в сложный этап своей жизни, то он поможет найти оптимальное решение.

Успех

Радуга появляется после дождя. Таким образом, она связывается с переходом от трудностей к благополучию, что дает надежду на лучшее будущее.

Любовь

Есть примета, что радуга может быть связана с любовью и счастьем.

В частности, если увидеть радугу вместе с партнером, это может предвещать счастливые отношения и полную гармонию.

Загадочность

Радуга появляется после дождя и быстро исчезает, поэтому не всем удается ее увидеть.

Эта кратковременность придает ей дополнительную загадочность и свидетельствует о быстротечности нашей жизни. Поэтому многие приметы относительно радуги можно трактовать по-разному.

Добавим, что в каждой культуре толкование этого явления может быть разным. Считается, что радуга на утреннем небе предвещает плохую погоду, а вечером - солнечную.

Как загадать желание

Если удалось проехать или пройти под радугой - к осуществлению заветных мечтаний. Однако загадать желание нужно под самой радугой. Если увидеть явление в свой день рождения - к успеху во всех делах в течение года.

Если приснилась радуга, то это предвещает неприятности. Это может быть разочарование в близком человеке или в жизни.

Зимой радуга бывает очень редко. Если она появилась в морозный день, то обещает в ближайшие дни морозы, если в пасмурный - то метель.

К тому же если в радуге больше красного цвета, то следует ожидать сильного ветра, зеленого - до дождей, если радуга очень яркая - то это к ненастью.