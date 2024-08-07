Как правильно хранить кожаные вещи, чтобы они всегда были как новые
Кожа - это не стареющая классика. Это вечный шик. Она всегда выглядит стильно и дорого, но только если ее правильно ухаживать и хранить. Так какие же принципы нельзя нарушать при хранении кожаных вещей?
РБК-Украина (проект Styler) подготовило несколько советов, которые помогут вам хранить ваши кожаные вещи в хорошем состоянии долгие годы.
Свойства и особенности натуральной кожи
Несмотря на тысячелетия изменений и появление новых материалов, кожаные изделия остаются популярными. Одежда, обувь и аксессуары из кожи - это не только элегантность и стиль, но и практичность, удобство и долговечность.
Основной компонент кожи - коллаген, природный белок, обеспечивающий ей прочность, эластичность и мягкость. Благодаря ячеистой структуре, кожа хорошо пропускает воздух и влагу. Эти характеристики делают кожаные изделия удобными и удобными.
Однако неправильный уход может уничтожить все преимущества кожи. Коллаген нуждается в увлажнении и уходе, потому что без этого кожа становится уязвимой к повреждениям, царапинам и изломам. Изменения температуры и условий хранения могут привести к потере эластичности.
Как правильно хранить кожаные изделия
Чтобы сохранить кожаные изделия в отличном состоянии, необходимо соблюдать несколько простых правил:
- Доступ к воздуху. Кожаные изделия должны дышать, поэтому герметичные упаковки недопустимы.
- Защита от ультрафиолета. Чтобы избежать пересыхания и изменения цвета, кожу следует хранить в затемненных местах или специальных чехлах.
- Избегание деформаций. Используйте правильные вешалки и избегайте хранения в свернутом виде.
- Стабильная температура. Храните кожаные изделия вдали от отопительных приборов.
Перед продолжительным хранением кожаные изделия необходимо подготовить:
- очистить от пыли и загрязнений;
- увлажнить и смягчить - например глицерином;
- провести антимольную и противогрибковую обработку.
Уход за кожаной одеждой
Верхнюю одежду следует тщательно осмотреть после завершения сезона. Подшейте разошлись швы и почистите небольшие пятна. При серьезном загрязнении - обратитесь в химчистку.
После очищения проветрите одежду на свежем воздухе, но не под прямым солнцем. Используйте прочные вешалки и просторные чехлы из ткани для хранения.
Уход за кожаной обувью
Перед хранением обуви тщательно вымойте и высушите ее. Выполните необходимый ремонт. Разделайте обувь касторовым маслом или другим смягчающим средством, а затем покройте кремом и отполируйте.
Используйте колодки или наполните обувь бумагой для сохранения формы.
Уход за сумками
Сумки следует хранить в специальных органайзерах или отдельных чехлах во избежание деформаций. Для редко используемых сумок заполните их бумагой и поместите в мешок тканей перед хранением в коробке или чехле.
Уход за другими аксессуарами
Кожаные перчатки следует очистить и увлажнить перед хранением. Используйте картонные трафареты для сохранения формы и храните перчатки в холщовом мешочке. Кожаные ремни можно повесить в шкаф или хранить в комоде, избегая герметичной упаковки.
Как не следует хранить кожаные вещи
Хранение кожи на прямом солнечном свете
Возможно, у вас нет места в шкафу. А может, вы оставили свою кожаную сумку на крыльце и забыли о ней. В любом случае, чрезмерный прямой свет - естественный или искусственный - может высушить кожу и вызвать появление трещин.
Заделывание кожи в пластик
Кожа является натуральным материалом и, как и наша кожа, имеет поры. Поэтому ей нужно достаточное количество кислорода. Пластик, непременно, не является дышащим материалом и не обеспечит нужную циркуляцию воздуха для кожи. К тому же это может увеличить риск появления плесени на кожаных изделиях.
Хранение кожи рядом с металлом
В результате процесса дубления кожа приобретает уникальные химические свойства. Из-за этого кожа может реагировать с металлами (такими как используемые для изготовления ювелирных изделий) и образовывать некрасивые пятна, которые будет очень трудно удалить.
Сборка кожаных изделий
Есть соблазн скручивать большие кожаные одежды и аксессуары для экономии места. К сожалению, это может повлечь за собой образование серьезных складок на коже. Это не только ухудшает внешний вид кожи, но и может быть необратимым, если хранить изделия длительное время.
Заполнение сумки газетами
Хотя наполнение сумки является отличным способом сохранить ее форму, у газет есть одна серьезная проблема. Если вы когда-нибудь замечали, как печатная краска из газеты остается на руках, помните, что то же самое может произойти с нежной подкладкой вашей сумки.
Хранение всех кожевенных изделий вместе
Если у вас есть разнообразные кожаные изделия, которые нужно хранить - например, кожаная сумка, ремень и куртка - лучше держать их по отдельности. Это потому, что их отличия в цвете, пропитке и процессе дубления могут привести к неприятным взаимодействиям, которых стоит избежать.
Раньше мы уже, как вы портите свои вещи, когда ошибочно храните их в шкафу.
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При написании материала использовались следующие источники: сайты Andar и World of Leathers.