Завтра Землю накроет магнитной бурей в 7 баллов: головы будут болеть у всех

Сильная магнитная буря накроет Землю в пятницу, 1 декабря. Ожидается, что эта магнитная буря достигнет красного уровня, К-индекса 7. Такая буря может вызвать сбой в работе электроники и сильные головные боли.

Что известно об этой буре и как уберечь свой организм, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Meteoagent.

Что такое магнитные бури

Мощные вспышки и взрывы на Солнце, которые происходят регулярно, приводят к выбросу солнечной энергии в пространство. Эти выбросы рассеиваются в разных направлениях, в том числе и в сторону Земли.

Солнечная энергия в этих выбросах состоит из заряженных частиц - протонов и электронов, которые могут быстро перемещаться в пространстве. Когда потоки этой энергии достигают магнитосферы Земли, они провоцируют активность, которую называют магнитной или солнечной бурей.

Ученые классифицируют все бури по уровню мощности - от К-индекса 2 до К-индекса 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия. Все бури свыше К-индекса 5 - это бури красного уровня, которые могут потенциально влиять на жизнедеятельность человека.

Такие бури могут вызывать сбой в работе спутников, мобильной или радиосвязи, GPRS. Также при таких бурях люди жалуются на ухудшение самочувствия. При бурях свыше К-индекса 7 могут наблюдаться северные (полярные) сияния.

Что известно о ближайшей буре

По данным спутниковых систем NOAA, TESIS и международных метеорологических лабораторий во всем мире, буря красного К-индекса 5 началась вчера, 29 ноября. К 1 декабря она достигнет К-индекса 7, что соответствует сильной магнитной буре красного уровня. 2 декабря ожидается буря К-индекса 5, а потом магнитосфера ненадолго придет в норму.

Уже 4 декабря специалисты прогнозируют К-индекс 4, который 5 декабря снова достигнет красного К-индекса 5.

Магнитная буря 1 декабря

Как магнитные бури влияют на человека

Ученые всего мира уже много лет ведут дискуссии о влиянии магнитных бурь на человека и существует ряд исследований, которые подтверждают взаимосвязь между ухудшением самочувствия у людей в такие дни и повышенной геомагнитной активностью.

Люди обычно жалуются на такие признаки:

Головная боль

Головокружение

Мигрень

Туман в голове

Падение концентрации и сосредоточенности

Сонливость днем

Проблемы со сном ночью

Общая слабость

Быстрая утомляемость

Повышение тревожности

Раздражительность

Обострение хронических заболеваний

Чаще в такие дни люди обращаются за помощью к медикам, особенно - к кардиологам.

Но самую большую опасность магнитные бури представляют для астронавтов, которые находятся вне защитного экрана земной атмосферы. У них есть вероятность подвергаться высоким уровням радиации, что в разы повышает риск возникновения рака.

Как помочь организму в дни магнитных бурь

Медики дают общие рекомендации на такие дни и призывают людей больше отдыхать, полноценно высыпаться, соблюдать нормальный режим дня и питания. А также: