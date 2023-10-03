Завтра выходит Android 14: для каких смартфонов будет доступно обновление

По информации, все устройства Google Pixel, начиная с Pixel 4a, получат обновление Android 14. Это интересно, поскольку раньше сомневались, что Pixel 4a получит новую версию ПО.

Традиционно первые новые версии операционной системы Android получают устройства Google. Другие смартфоны получат обновление через несколько недель или даже месяцев после релиза Google. Среди них преимущественно флагманы, выпущенные за последние 2-3 года, и среднеценовые модели.

Google Pixel 7 Pro (иллюстративное фото: Pixabay)

Что касается бюджетных устройств, то тут ситуация сложнее - некоторые из них могут получить обновления только в середине 2024 года.

Что нового будет в Android 14

Одно из самых больших ожиданий, связанных с Android 14, заключается в том, что в нем появится спутниковая связь. Аналогичное новшество в свои смартфоны еще прошлой осенью внедрило Apple, однако оно работает лишь в нескольких странах.

Согласно информации, спутниковая служба на Android будет доступна более чем в 150 странах. Однако есть одно "но" - актуальные телефоны не оснащены необходимым оборудованием, поэтому, чтобы оценить это новшество, придется обновить свой девайс.

Еще из интересного в Android 14 обещают режим видеорегистратора, возможность удалять установленные приложения и анализ "здоровья" аккумулятора, как на iOS.