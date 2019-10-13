Заворотнюк можна допомогти: сенсаційна заява лікаря

13 жовтня стали відомі нові подробиці про стан Анастасії Заворотнюк. Лікар зробив сенсаційну заяву, повідомивши, що зірці ще можна допомогти. Про це повідомляють росЗМІ.

Лікар-онколог Лариса Туркіна розповіла, що в даний момент одужанню актриси Анастасії Заворотнюк може посприяти підключення нейрохірургів.

Анастасія Заворотнюк (instagram.com/a_zavorotnyuk)

Крім того, за словами фахівця, виконавиці головної ролі серіалу "Моя прекрасна няня" не завадила б підтримка рідних і близьких.

"Важке положення. Тут зазвичай підключаються нейрохірурги і дивляться, вирішують, що робити далі", - додала лікар.

Анастасія Заворотнюк (фото: facebook/com/ Zavorotnyuk71)

Разом з тим вона додала, що навіть якщо Заворотнюк зараз перебуває в комі, то це не виключає того, що вона чує і відчуває абсолютно все, що відбувається навколо.