Заворотнюк може заразитися коронавірусом: в Росії б'ють на сполох

Дочка Анастасії Заворотнюк Анна поїхала в Італію на відпочинок на кілька днів, і тепер шанувальники зірки серіалу "Моя прекрасна няня", яка продовжує лікування від онкології, сильно переживають за дівчину через коронавірус. Так, у цій країні вже підтверджені сотні випадків зараження COVID-19, та зафіксовано 12 смертей через небезпечну інфекцію.

Треба сказати, що в РФ спочатку фанати актриси накинулися з критикою на 24-річну Анну Заворотнюк-Стрюкову через її рішення погуляти вулицями Риму та Флоренції, але на тлі ускладнення ситуації в Італії з новим китайським коронавірусом фани стали "тримати кулаки" за дівчину.

Так, деякі вважають, що метою поїздки Анни є молитви у Римі в знаменитій Сикстинській капелі за здоров'я мами. Про це передають "Дни.ру".

"Дочка піддала себе смертельній небезпеці заради одужання Заворотнюк", - йдеться в матеріалі видання.

Між тим російський "Собеседник" пише про те, що і сама Заворотнюк-старша незабаром відправиться в Європу. Зокрема, таку подорож передбачила учасниця шоу "Битва екстрасенсів" ясновидиця Кажетта.

Тим часом, дочка Анастасії Заворотнюк Анна викладає в мережі численні фото з відпочинку в Італії та показує, як їсть трюфелі в ресторані та гуляє містами і оглядає визначні пам'ятки.

Додамо, що остання інформація про здоров'я Анастасії була опублікована ще на початку січня. Актрису виписали з реабілітаційного центру в Підмосков'ї та сказали, що їй допомогти не можуть.