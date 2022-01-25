Заводські труби Dnipro Light Flowers потрапили до одного з топових світових журналів

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Ідея проекту "Dnipro Light Flowers" - змінити образ міста заводів, у новий образ інноваційного та екологічного міста, яке варте відвідування, адже Дніпро нині, стає постіндустріальним центром, каже засновник і дизайн-директор компанії "Expolight" Микола Каблука.

Одне "стебло" Dnipro Light Flowers - це труба заввишки 123 м. Тіло труби покрито понад 700-ми джерелами світла, а на вершині встановлено найпотужніший в Україні лазер. Зараз їх п’ять, але скоро це буде тринадцять заводських труб, розкиданих по всій панорамі лівого берега на протяжності 7 км, які з'єднаються найскладнішою системою управління в єдину синхронну лазерно-світлову систему.

За допомогою лазерів, труби, які раніше диміли, перетворюються на новий образ у вигляді квітів, що розпускаються, та цифрових технологічних салютів. Вони є символом зародження та розвитку нових принципів у розвитку міста.